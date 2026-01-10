Devlet Arşivleri’nde usulsüzlük: Personel yıllarca bekletildi, dışarıdan sınavsız alım yapıldı

Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda yedi yıl önce kurum içi sözleşmeli personel için tahsis edilen kadroların dışarıdan alım yoluyla kullanıldığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonrası yeniden yapılandırılan Devlet Arşivleri Başkanlığı, 2018 yılında arşivcilik hizmetini sözleşmeli personel statüsüyle yürüten 510 kişinin kadroya alımı için ilan yayımladı. Söz konusu kadroların kurum personeline kullandırılmak üzere çıkarıldığı ve altı ay içinde kurum personelinin ilgili kadrolara geçebilmesi için sınava tabi tutulacağı bildirildi. Ancak beklenen süreç hayata geçirilmedi.

VERİLEN SÖZ 7 YILDIR TUTULMADI!

Aradan geçen yılların ardından, 1 Mart 2025’te Devlet Arşivleri Başkanlığı bu kadroları “Arşiv Uzman Yardımcısı Alım İlanı” ile yeni alım şeklinde kullandı. Bununla da yetinilmedi ve 6 Kasım 2025’te yeniden dışarıdan alım ilanı yayımlandı.

Kurum personelinin kullanması gereken bu kadrolara yapılan dışarıdan alımlarda yalnızca mülakat şartı aranması da tepkilere neden oldu. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin verilen sözlerin tutulmadığı, aksine kadroların dışarıdan alımlarla doldurulduğu belirtildi.

Konu yargıya taşındı. Sürece ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Hasan Onur Akay, “Devlet Arşivleri Başkanlığı ise 7 yıldır bu sözü tutmadığı gibi, verilen sözün aksine, ihdas edilen kadroları dışarıdan alım suretiyle doldurma yoluna gitmiştir.” dedi.

Dosyanın, Danıştay’da görülmeyi beklediği öğrenildi.