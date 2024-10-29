Devlet Bahçeli, 29 Ekim'de DEM Parti'ye mesaj verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğimiz, konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yoktur... Uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun' temenni ve teklifidir." demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Bayramı mesajında DEM Parti'ye bir kez daha seslendi. Bu kez PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti'yi "sorumsuzlukla" eleştirdi.

Devlet Bahçeli, DEM Parti'ye uzattığı el ile ilgili, "DEM'e evvela düşen sorumluluk uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması dahası Türkiye partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir." demişti.

Devlet Bahçeli açıklamasında, "Türk milletinin uzanan müşfik ve hoşgörülü elini hala idrak edememiş, siyasi güruhun provokatif açıklamaları, sorumsuz ve yıkıcı mahiyetlidir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, DEM'in Parti Meclisi bildirisinde "Güney Kürdistan" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Bahçeli "Güney Kürdistan tanımıyla kuzeyini tescilleme arayış ve çabasına girenlerin son şanslarını kullanmaktan özenle imtina etmeleri gerekir" dedi.

MHP lideri, "Beş kardeşimizi şehit eden teröristlerle, bölücü terör örgütüyle, terörizm patentini kontrolünde tutan bölgesel ve küresel odaklarla yollarını ayırmayan kim ya da kimler varsa demokrasi ve insanlık düşmanlığı ortak paydasında buluşmaları mutlak bir akıbettir." dedi.

MHP lideri, "Kürt sorunu vardır" çıkışı yapan açılım ortağına seslendi. "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik veya mezhebi bir ağırlığı ve açmazı da yoktur." diyen Devlet Bahçeli "Var olan sorun bölücü terör sorunudur, kaldı ki bu ihanetin kökü muhakkak surette kazınacaktır." cümleleriyle başlattığı tartışma sürecini sürdürdü.