Kamuoyunda tartışmalara neden olan Bedelli Askerlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bir açıklama geldi. "Bedelli askerliği olumlu görüyorum" diyen Bahçeli "28 günlük teorik eğitime ne gerek var. Yaylalar yaylalar türküsünü bile öğrenemezler" dedi.

2017 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi referandumundan bu yana gündeme gelen bedelli askerliğe AKP hükümeti yeşil ışık yaktı, TBMM'de çalışmalar başladı.



AKP'li isimler torba yasaya eklenen bedelli askerlikle ilgili şartları açıkladı. En çok tartışılan konu ise 28 günlük zorunlu eğitim oldu. Bedelli askerlik bekleyenlerin sıcak karşılamadığı zorunlu eğitime, 24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı şemsiyesi altında AKP ile birlikte giren MHP'den de tepki geldi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla tartışmalara dahil oldu.



Açıklamalarına "Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır. Kıbrıs’tan taviz verirsek Anadolu’yu ateşe atarız" diyerek Kıbrıs Barış Harekâtı ile başlayan Bahçeli, sözü daha sonra Bedelli askerliğe getirdi.



"Süresi 28 gün olarak belirlenmiş bedelli askerliğin konuşulmasına şahit oluyoruz. Askeri ihtiyaçlar elbette gözetilmiş, dikkate alınmıştır. Meşru herhangi bir sebeple askerliğini yapamayan insanlarımızın yığılması da söz konusudur. Buraya kadar diyeceğim bir şey yoktur." diyen MHP Genel Başkanı "Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse “Yaylalar yaylalar” türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir. Bedelli olacaksa, 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır?" diye sordu.



"Askerliğin teorik eğitimi doğru bir değerlendirme değildir." diyen Bahçeli "Asker silahla, ağıt siyahla anılır. Madem bedelli askerlikle ilgili düzenleme yapılacak, o zaman bunca kafa karışıklığı ve karmaşaya niye ihtiyaç duyulur? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir." ifadelerini kullandı.





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