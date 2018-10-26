MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na katılmayacak

MHP lideri Bahçeli'nin İstanbul'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na katılmayacağı öğrenildi.



29 Ekim'de İstanbul'da yeni havalimanının açılış töreni gerçekleştirilecek. Törenin ardından yine aynı adreste 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu düzenlenecek.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise İstanbul'da düzenlenecek resepsiyona katılmayacağını duyurdu. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı'ndaki son resepsiyona katılmıştı.



Bahçeli'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'de gideceği belirtildi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni havalimanındaki resepsiyonu 'korsan gösteri' diye niteleyerek katılmayacağını açıklamıştı. Sputnik