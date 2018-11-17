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Devlet Bahçeli'den AKP’yi eleştiren MHP'li vekile tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. "Milliyetçi Hareket Partisi'nin politikalarının, söz ve açıklamalarının sınırının ne şekilde olgunlaştığı belli ve bilinmektedir" diyen Bahçeli Cemal Enginyurt'un değerlendirmelerinin MHP'yi bağlamayacağını ifade etti.

Devlet Bahçeli'den AKP’yi eleştiren MHP'li vekile tepki

Milliyetçi Hareket Partisi politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığı belli ve bilinmektedir.

Parti yöneticilerimiz, parti üyelerimiz, milletvekillerimiz ve diğer teşkilat mensuplarımız belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükelleftir.

Bu kapsamda partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır.

Aziz milletimize ve siyasi muhataplarımıza saygıyla duyurulur.

Etiketler; #mhp #devlet bahçeli #Cemal Enginyurt
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