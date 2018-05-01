MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasıyla ilgili "Allah hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştu. Bakalım bundan sonra ne kadar tekrarlanacak" dedi. Bahçeli, henüz adaylığını açıklamayan CHP için ise "Sabrı taşırdı. Millet merak ediyor. Bir gün CHP önünde halk toplanacak. Artık açıkla şu adayı diyecekler" diye açıkladı.

"Bütün siyasi partilere bu manada sorumluluklar düşer. YSK bu manada görevlidir. Hal böyle olunca emniyet güçleriyle, partilerin temsilcileriyle seçim güvenliği sağlanmış olur. Ama esas seçmene düşer bu. Seçmen çok sabırlı, hileye tevessül etmeden demokratik hakkı olan oyunu kullanma hakkına kavuşursa seçim güvenli demektir.Allah hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştu. Bakalım bundan sonra ne kadar tekrarlanacak.Geçmiş dönemlerde her partinin seçim beyannamelerinde bulunan konular. Bugün biraz artırarak konmuş, söz gelimi 65 ve yukarı yaşlar için yaşlar varken bugün 500'e çıkarmışlar. Bu binaları bir düzene koyuyorlar. Oradan hem bir tapu hem bir gelir elde edecekler. Biz henüz daha ayrıntıyı tam incelemiş değiliz.Sabrı taşırdı. Millet merak ediyor. Bir gün CHP önünde halk toplanacak. Artık açıkla şu adayı diyecekler."