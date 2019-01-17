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Devlet Bahçeli'den Erhan Usta yorumu

AKP ile 30 büyükşehir için anlaşan MHP, 81 il başkanını Ankara'da topladı. Toplantı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın partiden ihracına ilişkin ilk yorumunu yaptı. Bu arada Millet İttifakı'nda da yeni gelişmeler var. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Devlet Bahçeli'den Erhan Usta yorumu

Siyasi partilerin 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları sürüyor.

AKP ile 30 büyükşehirde anlaşan MHP, 81 il başkanını Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde topladı.

Toplantıda AKP ile yapılan Cumhur İttifakı masaya yatırıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il başkanlarına hitap etti.

Bahçeli kürsüden indikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın partiden ihracına ilişkin ilk yorumu yaptı, "Görüşleri parti tüzüğümüzle uyuşmuyor" dedi.

Millet İttifakı'nda da yeni gelişmeler var. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da destekleme kararı aldıkları CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.


ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #devlet bahçeli #mhp
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