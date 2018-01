MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "PKK/PYD tarafından istilaya uğrayan, yöre halkına eziyet ve zulmedilen Afrin’in, ardından diğer terör yuvalarının tepeden tırnağa temizliği milli bir mecburiyet, ahlaki ve hukuki bir mükellefiyettir" dedi. Bahçeli, parti teşkilatlarını uyararak, "Türkiye yüksek risk ve tehlikelerle boğuşmaktadır. Bu itibarla hiçbir tahrike, hiçbir kışkırtmaya, hiçbir kanunsuz eylem ve gösteriye iltifat ve itibar edilmeyecektir" diye konuştu.

MHP tarafından, Bahçeli'nin partisinin 18 Mart'taki 12'nci Olağan Büyük Kurultayında yapılması gerekenlere ilişkin parti teşkilatlarına gönderdiği 10 maddelik genelge paylaşıldı.



Bahçeli, genelgede Türkiye'nin sahip olduğu tarihi zenginlik ve taşıdığı kültürel mirasın önemine değindi, bu nedenle asırlardır tüm gözlerin ve dikkatlerin Türkiye üzerinde bulunduğunu belirtti.



Bitmeyen düşmanlıkların, tükenmeyen hesapların, devamlı büyüyen siyasi ve ekonomik operasyonların, Türk ve İslam dünyasının nefes borularını kesme ve koparma hedefine sabitlendiğini vurgulayan Bahçeli, MHP'nin bu yüksek tehdidi gördüğünü aktardı.



Bahçeli, küresel güçlerin ilgi ve işgal sahasının uzun bir süredir Avrasya ve Afrika jeopolitiği üzerinde olduğunu, bu itibarla her taşın altında şer bir planın gizlendiğini bildirdi.



Türkiye'nin, stratejik ve zorlu bir üçgeni andıran Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu bölgelerinin ortasında yer aldığını hatırlatan Bahçeli, aynı zamanda Avrasya jeopolitiğinin de kalbi mesafesinde olduğunu belirtti. Bahçeli, bu nedenle dost ve düşmanın çok olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Bugüne kadar çok şükür tuzaklar işlememiştir. Komplolar işe yaramamıştır. İşbirlikçilerin, ihanet yarışına girmiş hainlerin karanlık eylemleri tutmamıştır. Türkiye'mizin jeopolitik ve jeoekonomik avantajları adeta zırh, adeta duvar, adeta çelikten irade olmuş, milli bekayı korumuştur. Elbette dezavantajlarımızı da yok sayamayız, görmezden gelemeyiz. Ancak tehlikelere yol veriyor, tehditlere zemin açıyor diyerek coğrafi dezavantajlarımızdan şikayet edemeyiz, bundan rahatsız olamayız. Zira millet birdir, devlet birdir, bayrak birdir, aziz vatan her değer ve emanetiyle bütündür, sonsuza kadar da böyle kalacaktır."



"Sınır ve toprak emniyetinin güvenceye alınması ana hedeftir"



Millet olarak sahip olunan yaşama ve gelişme azmi, tarihi tecrübe, istiklal ve onuruna düşkünlüğün en büyük milli sermaye olduğunu vurgulayan Bahçeli, bu milli sermayenin "çarçur" edilmesine, yağma ve talana müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.



Devlet Bahçeli, Türkiye'nin tarihi geçmişine ilişkin de hatırlatmalarda bulunduğu genelgede, 16 Nisan 2017 halk oylamasında, bizzat Türk milleti tarafından kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin önünde kalıcı ve kuşatıcı bir ufuk açtığını değerlendirdi.



Son on yıllardır, Türkiye üzerinde oynanan oyunların sistematik olarak artış gösterdiğini, terör saldırıları, haçlı hevesleri ve Türk düşmanlığının sürekli yaygınlaştığını ve Türkiye'den intikam arayışlarının yoğunlaştığına dikkati çeken Bahçeli, şu anda Türkiye'nin olağanüstü bir beka mücadelesi verdiğini vurguladı.



Bahçeli, yüz yıldır kapanmamış hesapların terör örgütleri eliyle görülmek istendiğini ifade ederek, genelgede şu görüşlere yer verdi:



"Zalimler karşımızda saf saf dizilmiş, öbek öbek toplanmışlardır. Türk milleti varlığına ve güvenliğine gölge düşmemesi için tetiktedir, teyakkuzdadır. 12'nci gününe giren Zeytin Dalı Harekatı devlet ebed müddet, millet ebed müddet şuurunun bir gereği, kaçınılmaz bir ihtiyacıdır. Milli güvenliğimize yönelik ahlaksız kumpas, alçak kurgular kaynağında yok edilmek suretiyle Türkiye'nin sınır ve toprak emniyetinin güvenceye alınması ana hedeftir. Türkiye doğal ve doğru bir şekilde tarihi haklarını, egemenlik alanlarını kararlı ve korkusuzca savunmaktadır. Ve de istiklalini, istikbalini meşru sınırlar içinde müdafaa etmektedir. Güney sınırlarımız boyunca sahnelenen hıyanet planlarının, terörist emellerin milli varlığımıza kast etmek gayesiyle tedavüle sokulduğu çok açıktır. Bu maksatla PKK/PYD tarafından istilaya uğrayan, yöre halkına eziyet ve zulmedilen Afrin’in, ardından diğer terör yuvalarının tepeden tırnağa temizliği milli bir mecburiyet, ahlaki ve hukuki bir mükellefiyettir."



"İşbirlikçilerin foyası meydana çıkmıştır"



Genel Başkan Bahçeli, Türkiye'nin sınırlarında ve sınırları etrafında yasa dışı hiçbir hain örgüt ve niyetin barınamayacağına vurgu yaparak, Türk milletinin sürdürdüğü varoluş mücadelesinin haklı olduğunu aktardı.



Bahçeli, "Zeytin Dalı Harekatı üzerinde kuşku tohumları eken, terörle mücadeleyi dolaylı ve dolambaçlı telkin, tembih ve tavsiyelerle yıpratmayı amaçlayan odakların faal olmaları, sinsi faaliyetlerini ısrarla sürdürmeleri milli vicdanın dikkatinden kaçmamaktadır. Türkiye'nin olağanüstü vatan ve millet müdafaasına gölge düşürmeye heveslenen ve bunun için yalanı, dolanı ve iftirayı silah gibi kullanan işbirlikçilerin foyası meydana çıkmıştır." ifadelerini kulandı.

Terörle mücadeleyi yaralamak için devreye girenlerin neye ve kimlere hizmet ettiğinin de belirginleştiğini kaydeden Bahçeli, "Türkiye karşıtı tutumlarını demokrasi ve hukukla izah ve ihataya kalkışanlar bir defa çuvallamış, PKK/PYD'nin tuzağına gönüllü olarak düşmüşlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi yarım asırlık mazisinin tecrübe ve birikimiyle milli bekamızın diriliş ve direnç mücadelesini tavizsiz desteklemektedir. Çünkü Türkiye ve Türklüğün bekası MHP'nin bekası demektir. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışımızın gereği de budur." değerlendirmesinde bulundu.



12'nci Olağan Büyük Kurultay



Milliyetçi-Ülkücü Hareketin oyunları bozarak bugünlere geldiğini vurgulayan Bahçeli, partisine yönelik hiçbir şer niyet, hain ittifak ve karanlık odağın başarıya ulaşamadığını belirtti.



Bahçeli, il ve ilçe kongrelerinin başarıyla gerçekleşmesinin ardından 18 Mart'ta 12'nci Olağan Büyük Kurultayın yapılacağını anımsatarak, "Seçilmiş bin 98 üst kurul delegemizin ve 110 doğal delegemizin katılımı, milletimizin eşsiz destek ve duasıyla demokratik ve tarihi kurultayımız 46 gün sonra huzurla, olgunlukla, coşkuyla ve sağduyuyla icra edilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin 12’nci Büyük Kurultayı, 2019 yılında peş peşe gerçekleşecek Mahalli İdareler, Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanı seçimleri için aynı zamanda stratejik hazırlık, aynı zamanda siyasi hedef ve takip edilecek politikaların da ele alınıp billurlaşacağı demokratik bir fırsat olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, MHP'nin "Kızılelma ülküsü"nün bilincinde, sorumluluklarının farkında olduğunu, çizgilerinde en ufak kırıklık bulunmadığını vurguladı.



"Tam bir kavuşma hali yaşanacak"



Devlet Bahçeli, parti teşkilatlarına bu çerçevede bütün hazırlıklarını tamamlamaları ve harfiyen uyulmasını istediği hususları genelgede 10 madde haline şöyle sıraladı:



" - 12'nci Büyük Kurultayımız tarihi bir katılımla yapılacaktır. Bu nedenle kurultayımızın havasını koklamak, duygu seline ortak olmak, milliyetçi ruha destek vermek isteyen her vatandaşımız davet edilecektir. 18 Mart 2018’de hem Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü yad edilecek hem de Türk milliyetçileri yeni bir zafer umuduyla tarih yazacaklardır. Şimdiden parti teşkilatlarımız buna müzahir hazırlıklarına başlayacaklar, milletimiz kurultaydan tam anlamıyla haberdar edilecektir.



- Türkiye yüksek risk ve tehlikelerle boğuşmaktadır. Bu itibarla hiçbir tahrike, hiçbir kışkırtmaya, hiçbir kanunsuz eylem ve gösteriye iltifat ve itibar edilmeyecektir.



- MHP'nin kapısı, gönlünde vatan ve millet sevgisi bulunan herkese açıktır. Kırgınlıklar giderilecek, dargınlıklar bitirilecek, gönüller fethedilecek, eller tutulacak, tam bir buluşma, tam bir kavuşma hali yaşanacaktır.



- Sosyal medya başta olmak üzere, farklı zemin ve platformlarda asılsız ve uyduruk hiçbir iddia, söylem, ifade, haber, yorum, yayın, haber ve değerlendirmeye kulak asılmayacaktır. Bunlara karşı ise hukukun çizdiği istikamet takip edilecek, kanuni müracaatlar gecikmeksizin yapılacaktır.



- İl ve ilçe başkanlarımız 9-10-11 Şubat 2018'de Antalya'da planlanan çalışma ve istişare toplantısına eksiksiz ve tam kadro halinde katılacaklardır.



- Partimizin sembollerini çağrıştıran, istismar eden veya kullanan bizim dışımızdaki yabancı dernek, parti, kurum gibi oluşumlardan uzak durulacak, bu gruplarla bağımızın olmadığı kamuoyuna anlatılacaktır.



- Yapılacak tahriklere dikkat edilecek, bu hassas ortamda gerilim, tartışma ve çatışmadan mutlaka kaçınılacaktır.



- Partimize doğrudan nüfuz edemeyen odakların, eski ülkücü veya eski MHP'li sıfatı ile bilinen şahıslar üzerinden makale, toplantı, söyleşi gibi faaliyetlerle dava arkadaşlarımızı yönlendirme, duruşumuzu sorgulatma arayışlarına karşı uyanık olunacak, bunların gerçek yüzleri ve maksatları konusunda partililerimiz uyarılacaktır.



- Partimizin düzenlediği toplantı ve kararlaştırılmış kampanyalarının haricinde münferiden hareket ve tepki gösterilmeyecek, Genel Merkezin belirlediği işaret, slogan, marş, sembol ve kavramlar dışında materyal kullanılmayacak, tanıtım disiplinine mutlak riayet edilecektir.



- Ortak fikir ve tutum oluşturmak için Genel Başkan açıklamaları, mesajları, genelgeleri ve grup konuşmaları hassasiyetle takip ve analiz edilecek, politik ve ideolojik söylemlerin sınırı bu esaslar üzerinde çizilecektir."



Bahçeli, "Türkiye'nin maruz kaldığı sıcak ve yakın tehditlerin aşılabilmesi için yeşermiş ahlaki ve milli ittifak ruhunun beka ve birliğimizi teminat altına alıp küresel ve bölgesel kanlı operasyon ve oluşumlara karşı set çekeceği çok iyi bilinmelidir. Huzur ve beka için güç birliği yaptığımız meydandadır. Milliyetçi Hareket Partisi kökünden kopmamış, kaynağından ayrılmamıştır. Ne yapıyorsak Türk milleti içindir. Neyi amaçlıyor, neyi arıyorsak Türklüğün ve Türkiye’nin bekasına yöneliktir." ifadelerini kullandı.



Türk milliyetçilerinin vatanı ve milleti için hiçbir hesap yapmadan canını bile seve seve veren, vermeye gönüllü olan bir ruhun ve inancın temsilcileri olduğuna vurgu yapan Bahçeli, en büyük dileğinin, ülke ve milletin zor ve acılı durumlarla karşı karşıya kalmaması, kaldığı zamanlarda da milli dayanışma, kaynaşma ve kenetlenme ruhunun harekete geçmesi olduğunu kaydetti.