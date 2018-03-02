banner972
Bahçeli'den 'istiklal' vurgusu
Bahçeli'den 'istiklal' vurgusu
Sedat Peker hakkında karar verildi
Sedat Peker hakkında karar verildi
KDV yasası değişiyor! Yeni düzenleme ne getiriyor
KDV yasası değişiyor! Yeni düzenleme ne getiriyor
Kılıçdaroğlu: Evlere, iş yerlerine Türk bayrağı asalım
Kılıçdaroğlu: Evlere, iş yerlerine Türk bayrağı asalım

Devlet Bahçeli'den 'istiklal' vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin harekatına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Zeytin Dalı Harekâtı süresince 41 askerin şehit olduğunu hatırlatan Bahçeli, "Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklali savunulmaktadır” dedi

Devlet Bahçeli'den 'istiklal' vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teröre karşı kararlılık mesajları verdi, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli, "Millet, elbette gelen şehit haberlerine derinden üzülmüştür. Nitekim acımız büyüdükçe büyümüş, milli vicdanı heder etmiş, kederden kedere sürüklemiştir. Ancak sabretmek, metin olmak, yeis ve yılgınlığa kapılmamak geldiğimiz bu aşamada tarihi önemdedir. Aziz şehitlerimiz haklı ve haysiyetli bir mücadelenin sonucunda Peygamberimize komşu olacak manevi bir makama yükselmişlerdir" dedi.

Bugüne kadar 2 bin 300'e yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Bahçeli, bunun çok önemli, inkar ve ihmal edilemeyecek bir başarı, bir ilerleme, bir kazanım olduğunu kaydetti.

Bahçeli, Afrin'de meskun mahal operasyonlarının bu sabah Raco'da başladığını hatırlattı, "istiklal" vurgusu yaptı.

Bahçeli, "Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklali savunulmaktadır. Afrin'de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir. Unutulmamalıdır ki beka için, bayrak için, mukaddes ve mukadderat için şehadet şerbetinden içmeye kalbi vatan sevgisiyle çarpan herkes, hepimiz varız, kuşku yok hazırız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Afrin'de son hain imha edilinceye, güney sınırları emniyete alınıncaya kadar milli infialin enerjisinin düşmeyeceğinin altını çizdi. Menbiç ve Fırat'ın doğusuna yönelik de operasyonun yapılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Yılanın başı yuvasında kesilmelidir" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #devlet bahçeli #mhp #afrin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.