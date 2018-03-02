MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin harekatına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Zeytin Dalı Harekâtı süresince 41 askerin şehit olduğunu hatırlatan Bahçeli, "Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklali savunulmaktadır” dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teröre karşı kararlılık mesajları verdi, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin açıklama yaptı.



Bahçeli, "Millet, elbette gelen şehit haberlerine derinden üzülmüştür. Nitekim acımız büyüdükçe büyümüş, milli vicdanı heder etmiş, kederden kedere sürüklemiştir. Ancak sabretmek, metin olmak, yeis ve yılgınlığa kapılmamak geldiğimiz bu aşamada tarihi önemdedir. Aziz şehitlerimiz haklı ve haysiyetli bir mücadelenin sonucunda Peygamberimize komşu olacak manevi bir makama yükselmişlerdir" dedi.



Bugüne kadar 2 bin 300'e yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Bahçeli, bunun çok önemli, inkar ve ihmal edilemeyecek bir başarı, bir ilerleme, bir kazanım olduğunu kaydetti.



Bahçeli, Afrin'de meskun mahal operasyonlarının bu sabah Raco'da başladığını hatırlattı, "istiklal" vurgusu yaptı.



Bahçeli, "Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklali savunulmaktadır. Afrin'de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir. Unutulmamalıdır ki beka için, bayrak için, mukaddes ve mukadderat için şehadet şerbetinden içmeye kalbi vatan sevgisiyle çarpan herkes, hepimiz varız, kuşku yok hazırız" ifadelerini kullandı.



Bahçeli, Afrin'de son hain imha edilinceye, güney sınırları emniyete alınıncaya kadar milli infialin enerjisinin düşmeyeceğinin altını çizdi. Menbiç ve Fırat'ın doğusuna yönelik de operasyonun yapılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Yılanın başı yuvasında kesilmelidir" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr