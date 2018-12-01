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Devlet Bahçeli'den jest açıklaması

MHP'nin 9 il ve 41 ilçede belediye başkan adaylarını açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli soruları yanıtladı.

Devlet Bahçeli'den jest açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasından satır başları şöyle:

"Ergenekon davası sonuçlanma aşamasına gelmiştir. İddianameler mahkemede görüşülecektir. Ergenekon davası iddianamesi çökme durumuna gelmiştir."

"Cumhur İttifakı içinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içinde jestler de olabilir."

"Sayın Erdoğan ile görüşme arzusu oluşursa biz görüşmeye hazırız her zaman. İki parti insanları zaman zaman biraraya geliyorlar. Şuana kadar ki gelişmeler olumlu olmaktadır. Cumhur ittifakı iyi gidiyor."

"Muhalefet koalisyon düşünüyorsa yapsın. Zillet ittifakını koalisyona dönüştürmek istiyorlarsa bu onların en tabii hakkıdır."

"Rekabet kurulunun kararına saygı duymak lazım."

Etiketler; #devlet bahçeli
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