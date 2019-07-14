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Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Sistem tartışmalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika modeli çıkışına MHP Lideri Devlet Bahçeli tepki gösterdi

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli Kılıçdaroğlu'na "Amerikan tipi başkanlık sistemini önermek kumpastır" dedi.

Bir tarafta MHP, diğer tarafta CHP.... Tartışmanın adı "Cumhurbaşkanlığı Sistemi". CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Amerikan sistemini" gündeme getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sistem tartışmalarına sert tepki gösterdi.

Kastamonu Belediyesi önünde düzenlenen mitingde konuşan Bahçeli'nin hedefinde "Eski sistemi" isteyenler de vardı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #mhp #devlet bahçeli
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