MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İsrail terörüne tepki gösterdi. Bahçeli açıklamasında, "İsrail caniliğini nefretle lanetliyoruz. Kudüs İsrail'in başkenti olmayacaktır." dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İsrail terörüne tepki gösterdi.



Bahçeli, İsrail'in 60 Filistinli protestocuyu öldürdüğü Kudüs sorunuyla ilgili konuştu, "MHP olarak İsrail caniliğini nefretle lanetliyoruz. Kudüs, İsrail başkenti olmayacakır" dedi.



Bahçeli şöyle devam etti:

"Zulme karşı direnirken hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Türk milleti din kardeşlerinin yanındadır. Kudüs İstanbul’un ikiz kardeşi, ilk kıblemizin namus timsalidir. Gazze milli vicdanlarda kanayan yara, Filistinli kardeşlerimizin haklı davaları ise tüm Türk ve İslam yurtlarına emanettir. Dileğim medeniyetler ve milletler mücadelesinin sisi geçmeden, dinler arası savaş çıkartmak için provokasyon yapan namert ve günahkarların şer oyunlarının kökten bozulmasıdır. Türk milletinin zalimler karşısındaki yeri ve tarafı bellidir. İmanla perçinlenmiş, iradeyle pekişmiş bu ahlaki ve meşru taraf Allah’ın izniyle değişmeyecek, dönüşmeyecektir."





ulusal.com.tr