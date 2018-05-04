MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelii Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Adaylığıyla ilgili konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin adaylığıyla ilgili sorularını yanıtladı.



Adaylıkla ilgili soruya Bahçeli, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen, MHP'nin olağanüstü kurultay aşamasında sözde muhaliflere salon kiralanmasına destek veren yardım eden bir şahıs, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Elbette hayırlı olsun." cevabını verdi.



Bahçeli, YSK önünde Başbakan Binali Yıldırım'a bu sorunun sorulduğunu, ancak kendisinin açıklama yapmadığının hatırlatılması üzerine ise "Cumhur İttifakı tek sestir, tek sözdür. Bunun dışında başka bir şeye gerek yoktur." değerlendirmesinde bulundu.



CHP’nin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olmasını değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen, sözde muhaliflere destek veren bir şahsiyettir" ifadelerini kullandı.





