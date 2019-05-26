MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den partisine HDP talimatı geldi. Bahçeli'nin, "Kürt halkı üzerinden oyun oynuyorlar. 'HDP, Kürtleri temsil ediyor' algısı oluşturuyorlar. Bunun doğru olmadığını vatandaşa anlatın, bu algıyı kırın" dediği öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri için Genel Merkez'de toplanan 16 il başkanı çalışmalarına başlıyor.



Takvim Gazetesi'nin haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde partisinin kurmaylarını toplayarak bir toplantı yaptı. 16 il başkanın katıldığı toplantıda Bahçeli'nin İstanbul ve HDP için özel talimat verdiği belirlendi. Başkanlar, bugünden itibaren İstanbul'a giderek hemşehrilerinin iftar ve sahur programlarına katılacak.



MHP lideri Bahçeli'nin, önceki günkü toplantıda "Bizim için İstanbul önemli. Kapı kapı dolaşacaksınız. Parti ayrımı gözetmeksizin çalışacaksınız. Türk-Kürt hepimiz kardeşiz" dediği öğrenildi.



Bahçeli'nin aynın zamanda toplantıda, "Kürt halkı üzerinden oyun oynuyorlar. "HDP, Kürtleri temsil ediyor" algısı oluşturuyorlar. Bunun doğru olmadığını vatandaşa anlatın, bu algıyı kırın" dediği de gelen bilgiler arasında.