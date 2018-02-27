MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuştu. MHP lideri, seçim ittifakı teklifine yönelik eleştirilere sert tepki göstererek, muhalefete isim önerdi

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim ittifakı eleştirilerine sert yanıt vererek, "İttifaksa buyurun siz de yapın. Biz cumhur dedik, siz de cümbüş deyin" dedi. Bahçeli'nin açıklamaları:



Hiç kuşkusuz zulmün olduğu yerde insanlıktan iz ve eser kalmaz. Zalimin sözü geçiyorsa merhamet sinmiştir. Zulmü rehber yapmış bir barbarın akıbeti her daim berbattır. Zalimin ezeli ve ebedi düşmanı Allah'tır. Zulme rıza da zulümdür. 26 Şubat 1992'de Yukarı Karabağ'daki Hocalı kasabasında yaşanmıştır. Tam 26 yıl önce Hocalı'nın olul oluk kanı dökülmüştür. Ermeni çeteleri, Rus ordusunun 366. alayı ile birlikte Hocalı kasabasına barbarca saldırmışlardır. Resmi verilere göre 613 silahsız ve savunmasız kardeşimiz şehit edilmiştir. Katledilen soydaşlarımızın çoğu üst üste yığılıp ateşe verilmiştir. Tutsak alınan 1275 kişinin 150'sinden bugüne kadar hiçbir haber alınamamıştır.



"SARKİSYAN BUNLARDAN BİRİDİR"



Soykırım suçu işlenmiştir. BM soykırım suçunun önlenmesine ilişkin sözleşmesinin 2. maddesi adam gibi yorumlanırsa Hocalı'da bir soykırımın varlığı muhakkak tescil edilecektir. Soykırıma teşebbüs edenlerin cezalandırılacağı da hüküm altına alınmıştır. Soykırım suçunu yargılayacak uluslararası mahkemeler bellidir. Ermeni katiller, Rus askerleri ile birlikte 20. yüzyılın soykırım suçlarından birini işlemiştir. Hocalı'nın çığlığı cevap ve karşılık bulamamıştır. Hocalı soykırımında parmağı olan alçaklar Ermenistan devlet hayatında çok mühim görevlere yükselmişlerdir. Vahşiler Ermenistan'da ödüllendirilmişlerdir. Devlet Başkanı Sarkisyan bunlardan biridir.



"1915 OLAYLARIYLA İLGİLİ ALEYHİMİZE KARAR ALAN BATILI ÜLKELER HOCALI'YI NASIL İZAH EDECEK?"



1 milyon soydaşımızın yuvalarından koparılması insanlık suçudur. Azerbaycan'ın 5'te 1'i Ermenistan tasallutu altındadır. Minsk Grubu beklentileri yıllardır karşılayamamıştır. Ermeni diasporasının ipine sarılanlar Hocalı'ya karşı tepkisizdir. Hepimiz Ermeniyiz sloganı atan vatansız destekçileri Hocalı soykırımının şakşakçılarıdır. 1915 olayları ile ilgili aleyhimize kararlar alan batılı ülkeler Hocalı'yı nasıl izah edeceklerdir. Hollanda ne yapmaya çalışmaktadır. Hollanda bize ne anlatmaya çalışmaktadır? Bu ülke ki, Srebrenitsa'da ulaştığı mezalimleri hangi ara perdelemiştir? 16. yüzyılda elçileri İstanbul'a gelip el etek öptüklerini biz unutmadık.



"HOLLANDA SOYKIRIM SUÇLUSU ARIYORSA HOCALI'YA BAKSIN, KENDİSİNİ SÜZSÜN"



Hollanda Parlamentosu Türkiye'den önce kendi geçmişini oylamalı. Kararın bizim için hükümsüz olduğunu bilmelidir. Soykırım iddialarının bizim nezdimizde hiçbir anlam ve karşılığı yoktur. Soykırım, soysuzların mesleğidir. Türk düşmanlarının ortak adıdır. Geçmişimiz tertemizdir, geleceğimiz ise pırıl pırıl parlamaktadır. Bugüne kadar 29 ülke 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı almıştır. Ancak kararlar hiçbir tarihi delile dayanmamıştır. Hollanda soykırım suçlusu arıyorsa Hocalı'ya baksın, bir de kendisini tepeden tırnağa süzsün, suçlarını birer birer itiraf etsin. Ermenistan işgalindeki Türk topraklarının asıl sahiplerine geçeceğini mutlaka görüp yaşayacağız. Biz ne Karabağ'dan vazgeçeriz, ne de haklı davamızdan döneriz.



SEÇİM İTTİFAKI TEKLİFİ



Ülkemiz 16 Nisan ile beraber bir yönetim sistemine kavuşmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı bir yönetim yapısıdır. Çok partili siyaset hayatımızda 16 Nisan bir milat, demokratik bir misak olmuştur. Yeni sistemde kutuplaşma ihtimali en aza indirilmiştir. Siyasi partilerin uzlaşmaktan, ahlaki bir ittifak kurmaktan başka seçeneği de kalmamıştır. İstiklalimize saldırılırken cumhurun emanetini daha fazla sahiplenmeliyiz. Elbette bir olmalıyız. Mevuzbahis olan bekamızdır, ayrılığa gerek yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, cumhurun bizzata kendi eseridir. Siyasi partiler arasında ittifak kurabilmenin alt yapısı hazırlanmıştır. MHP ile AK Parti'den üyelerin katılımı ile teşkil edilen komisyon geçtiğimiz hafta 26 maddelik kanun teklifini TBMM'ye sunmuştur. Anılan teklif çerçevesinde 4 ayrı kanunla ilgili değişiklikler genel kurulda görüşülüp karara ulaşılacaktır.



İttifakın ünvanının ismi bellidir. Cumhur ittifakıdır. Cumhur ittifakı istikbalin sesidir. Sistemin inşası için cumhurun ittifakla hareketi tarihi sorumluluktur. Varsın başkaları ihanet ittifakı ile avunsun. FETÖ, PKK, PYD ittifakına umut bağlasın. Biz cumhur diyeceğiz. Yenikapı ruhundan kaçan, korkan kim varsa uzlaşmadan ürkmüş, beraberlikten uzaklaşmıştır. Biz ittifak dedikçe CHP kabuslar görmeye başlamıştır. CHP'nin kağıttan kaplanları, yamalı ahlakları ile siyasi kundakçılığa heves etmişlerdir. Seçim ittifaklarının hukuki zemine oturacak olmasından ödleri kopmuş, HDP ile al takke ver külah ilişki için girmekten en ufak rahatsızlık duymamışlardır. Bunlara kalsa PYD terör örgütü değildir. Bunlara baksak 15 Temmuz değil, 20 Temmuz darbe günüdür. CHP, 'beraber iyi salladık' derken bir şey olmuyor da, biz Türk düşmanlarının dizlerini titretirken mi kötü oluyor?



MUHALEFETE İSİM ÖNERDİ: "BİZ 'CUMHUR' DEDİK, SİZ 'CÜMBÜŞ' DEYİN"



Söz konusu milli beka oldu mu, hiç kimseyi tanımayız, hiçbir güce boyun eğmeyiz. Fedakarlıksa yaparız, fenalıkları engellemekse, beklenen hedef ok gibi saplanırız. CHP'liler titriyor, ipsizler terliyor, HDP'liler telaşlanıyor. Ancak, korkunun ecele faydası yoktur. Cumhur ittifakı 2019'da tarih yazacak, çerini çöpünü önüne katıp sandığı bunlara dar edecektir. İttifak diyoruz, CHP ve yedekleri koalisyon uydurması ile önümüze geçmeye çalışıyorlar. İttifak ve koalisyonun farkını bilmeyenlere ne anlatsan boştur. İttifaksa buyurun siz de yapın. Biz cumhur dedik, siz de cümbüş deyin. İttifak yapmayanlar yüzde 10 barajına takılacakmış, bu adaletsizlikmiş. Size ittifak yapmayın diyen var mı? Biz seçim barajı ile ilgili düzenleme yapılmalı dediğimizde utanmadan baraj sorunu yaşadığımızı söyleyenler şimdi ne diyeceklerdir? CHP bu teklifi ile acaba oylarının sıfırlandığını mı fark etmiştir?



Görünen o ki, CHP'nin umutları tükenmiştir. Çünkü bezgindir, bedbahttır. CHP'nin, HDP'nin, bu dönemin 21 Şubatçısı İP'in durumu içler acısıdır. Bunun adı curcuna, çürük, cunta ittifakıdır. Cumhur milletin kendisi, ittifak ise milletin iradesidir. Cumhur ittifakının kazananı Türkiye'dir. 2019'daki 3 siyasi olay Türkiye'nin önünün açacaktır.



"AFRİN'DE ZAFERE YAKLAŞILMIŞTIR"



Afrin'de zafere yaklaşılmıştır. Al bayrağımızın Afrin'e dikilme vakti gelmiştir. Gelinen noktada harekatın kuzey ve batı cepheleri birleştirilmiştir. Mehmetçik sabırlı, bir o kadar da cesur bir şekilde görevleri üstün başarı ile yerine getirmektedir. Harekatın yavaş ilerlediğini söyleyenler vardır, asla samimi değillerdir. Diyorum ki, karanlık ve kötü niyetliler işine baksın. TSK üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Kahraman Mehmetlerimizin yanında durmayı içine sindiremeyen işbirlikçiler kafa karıştırmaya devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı milletimizin destek ve duaları ile sürecektir. Zafere olan inancımız tamdır. Kahramanlarımız destan yazıyorlar, tarih ise gelecek nesillere intikal ettirecektir. TSK, milli birliğimizi hedef alan terör örgütlerine kök söktürmektedir



Mevcut durumda güvenlik güçlerimiz başta Afrin olmak üzere, Raco ve Cinderes'te meskun mahal operasyonlarına hazırlanmaktadır. JÖH ve PÖH birliklerimizin bir bölümü Afrin'e girmiştir. Seferse varız, zaferse sonunda mutlaka ulaşılacaktır. Dualarımızın tüm güvenlik güçlerimiz ile beraber olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Esad Afrin'i teröristlerden temizlemek için gelecekse mesele yoktur. Kahramanlarımıza saldırmak için girmeyi planlıyorsa göreceği Türk milletinin ateşten iradesidir. PKK/PYD Türkiye'nin kudreti karşısında daha fazla dayanamayacağını görmüştür. Hain terör örgütü kendi üzerinde yoğunlaşan dikkatleri başka sahalara dağıtma arayışındadır. Kim ki akılsızlık yapıp Mehmetçiğin karşısına çıkarsa akıbeti teröristlerden farklı olmayacaktır.



SALİH MÜSLİM'İN YAKALANMASI



Salih Müslim Prag'da yakalanmıştır. Gece yarısı tutuklanması, bugün de mahkemeye çıkaracak olması olumludur. FETÖ'nün Pensilvanya'daki başının da sınır dışı edilmesi sağlanmalıdır. PYD terörist başının Türkiye'ye iadesi için gerekli yasal başvurularda bulunulmuştur. Temennimiz Çekya'nın bu teröristi Türkiye'ye iade etmesidir.