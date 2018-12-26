MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terörle mücadeleyi kesintiye uğratmamak, yarıda bırakmamak için Fırat'ın doğusunda beklenen müdahaleyi Türk milleti arzulamaktadır. Biz de gerçekleşeceği inancındayız." dedi.

Bahçeli, burada yaptığı açıklamada, "Terörle mücadeleyi kesintiye uğratmamak, yarıda bırakmamak için Fırat'ın doğusunda beklenen müdahaleyi Türk milleti arzulamaktadır. Biz de gerçekleşeceği inancındayız." dedi.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin Esad rejimi ile herhangi bir şart altında bir diyalog kurmasından yana olmadığını belirtti.



"Artık Türkiye kabuğunu yırtmıştır"



ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusuna da değinen Bahçeli, şunları söyledi:



"Türkiye'nin kanaatinin alınması Ortadoğu'daki Türkiye'nin varlığının ve Ortadoğu'nun yeniden şekillenmesindeki yüksek katkısının da bir işareti olarak kabul edilmelidir. Artık Türkiye kabuğunu yırtmıştır. Güçlü devlet anlayışını artık çok çevrelere kabul ettirmek durumunda olmuştur."



Metin Akpınar açıklaması



Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar. 1945'i örnek göstermek eleştiri değildir arkadaşlar. Metin Akpınar kendisine yazık etti, demokrasiye yazık etti. Bizim Türk toplumunda ayaktan asılmak yoktur