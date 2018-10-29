MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İstanbul'a yapılan yeni havalimanı için isim önerisi geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni havalimanının isminin 'Metehan' olmasını önerdi.



Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı 31 Aralık itibariyle faaliyetlerini azaltacak . Yerini ise bugün açılışı yapılan üçüncü havalimanı alacak.



İstanbul Havalimanı

Devlet Bahçeli'nin açıklamasının hemen ardından, Havalimanı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni havalimanının adının 'İstanbul Havalimanı' olduğunu duyurdu.



Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın da aynı isimle çalışmaya devam edeceğini duyurdu.





ulusal.com.tr