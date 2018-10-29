CNN'e bir şüpheli paket daha gönderildi
CNN'e bir şüpheli paket daha gönderildi
"Pompeo kasıtlı olarak kaseti dinlemedi"
Erbakan partinin kuruluş tarihini duyurdu
Erbakan partinin kuruluş tarihini duyurdu
Gazetecilerin bekleyişleri devam ediyor
Gazetecilerin bekleyişleri devam ediyor

Devlet Bahçeli'den yeni havalimanına isim önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İstanbul'a yapılan yeni havalimanı için isim önerisi geldi

Devlet Bahçeli'den yeni havalimanına isim önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni havalimanının isminin 'Metehan' olmasını önerdi.

Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı 31 Aralık itibariyle faaliyetlerini azaltacak . Yerini ise bugün açılışı yapılan üçüncü havalimanı alacak. 

İstanbul Havalimanı
Devlet Bahçeli'nin açıklamasının hemen ardından, Havalimanı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni havalimanının adının 'İstanbul Havalimanı' olduğunu duyurdu.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın da aynı isimle çalışmaya devam edeceğini duyurdu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #yeni havalimanı #Bahçeli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.