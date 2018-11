MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Partimiz yerel seçimlere tek başına katılacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türk tarihinin bir anında tesadüfen, siyasi pazarlık neticesinde ortaya çıkmış gelip geçici bir heves, iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değildir, asla da böyle görülmemelidir." ifadesini kullandı.



MHP Basın Biriminden yapılan açıklamada Bahçeli'nin, parti teşkilatlarına genelge gönderdiği belirtildi.



Bahçeli, genelgede, MHP'nin yarım asra ulaşan siyaset tecrübesi ve köklü birikimi bulunduğunu belirterek, partisini" Türk milletinin haklı gururu, Türkiye'nin haysiyetli duruşu, Türk-İslam ülküsünün muktedir ve muteber duyuşu" olarak tanımladı.



Geçmişin şan ve şerefle yazılmış onurlu sayfalarının aynı zamanda milli geleceğin kefili, Türkiye'nin sağlam güvencesi olduğuna dikkati çeken Bahçeli, iradelerinde tutarlılık, iddialarında berraklık, tavır ve tutumlarında süreklilik bulunduğunu, bunun da güçlerine güç kattığını, kendilerine duyulan güvenin heba ve israf edilmediğini teyit ve tescil ettiğini vurguladı.



MHP'nin, çözülmeye set çeken, ihanete "dur" diyen, Türk ve Türkiye düşmanlarına karşı sur ören vatan ve millet bayraktarı olduğu değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, bugüne kadar hiçbir gücün karşısında eğilmediklerini, hiçbir menfaat vaadine aldanmadıklarını, hiçbir muhasım ve mihrak karşısında el pençe divan durmadıklarını, ülkenin tarihi hak ve çıkarlarını savunurken taviz vermediklerini, tereddüt geçirmediklerini, tenakuza düşmediklerini bildirdi.



Partisinin, zorlu imtihan süreçlerinden, zorba işgal denemelerinden, zilletle perçinlenmiş derin operasyonlardan alnının akıyla çıktığını, husumet akınlarını ahlak ve imanıyla boşa çıkardığını ifade eden Bahçeli, şu görüşlere yer verdi:



"Ne yaptılarsa partimize diz çöktürememişler, teslim alamamışlardır. MHP'ye diş bileyenler hangi karanlık oyunu sahneye sürdülerse amaç ve emellerine muvaffak olamamışlardır. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisinin arkasında ecdadımızın duası, milletimizin desteği, şühedanın hatırası her zaman, her şart altında varlığını göstermiştir. Davamızın burçlarından sızmaya, kalemizin duvarlarında gedik açıp zehirli niyetlerini şırınga etmeye kalkışan kim olursa olsun hayatı boyunca yaşayacağı hezimet ve hüsrana mahkum kalmıştır. Aklımızda hep Türkiye olmuştur. Gönlümüzde Türk ve İslam coğrafyalarının barış, huzur, güvenlik ve selametine duyduğumuz özlem tartışmasız şekilde yerini almıştır.



Türkiye'nin beka mücadelesini kırmaya, egemenlik haklarını hırpalamaya, tarihi mevcudiyetini yıkmaya cüret ve cesaret eden kim varsa hesabımız mahşere kalmadan bu dünyada görülecektir. Bu uğurda her türlü fedakarlığa hazır olduğumuz herkesçe bilinmelidir. Sevdamız Türkiye’dir. Sedamız Türk milletidir. Milli birlik ve kardeşliğimizin ilelebet muhafazası her türlü hayasız tahriki, her türlü hasmane tertibi hem göğüsleyecek hem de bozguna uğratacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mimarı olan Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istikbal umudunu, istiklal ufkunu bünye ve dokusunda barındırmaktadır. Cumhur İttifakı Türk tarihinin bir anında, tesadüfen, siyasi pazarlık neticesinde ortaya çıkmış gelip geçici bir heves, iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değildir, asla da böyle görülmemelidir."



"Türkiye üzerinde habis hesabı olan odaklar boş durmamaktadır"



Cumhur İttifakı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ni üçüncü evreye taşıyan muhterem bir irade, milletin ruh kökünden doğmuş, milli hedeflere ulaşma hissiyatıyla doğrulmuş, bekayı savunma iştiyakıyla dolmuş tarihi bir duruşun adı ve ahlakı olduğunu belirten Bahçeli, bu adın, bu ahlakın siyasi miyopluk ve konjonktürel dalgalanmalardan ayrı tutulması, siyasi hırs ve hesaplarla tahrip edilmemesinin Türkiye'ye yapılacak beka düzeyindeki hizmetlerden birisi sayılacağını vurguladı.



Türkiye'nin yaygınlık ve yoğunluk kazanan tehdit ve tehlikelerle doğrudan muhatap olduğuna dikkati çeken Bahçeli, 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsüyle birlikte Türkiye'nin yörüngesinin kaymasa da zorunlu hallerden dolayı siyasetin parametre ve paradigmasında değişimler yaşandığını, bu yeni durumun herkese ihmal ve inkar edemeyeceği sorumluluklar yüklediğinin altını çizdi.



"Türkiye üzerinde habis hesabı olan odaklar boş durmamaktadır." ifadesini kullanan Bahçeli, terör örgütlerinin faal ve hıyanet nöbetinde olduğunu, ekonomik suikastçıların faaliyette bulunduğunu, rehaveti gözlediğini belirtti.



Çapsız tartışmalara gömülmesi, polemiklerle gerilemesi, siyasi dürtülere kurban verilmesinin büyük ve tarihi bir hata olduğuna işaret eden Bahçeli, henüz suların durulmadığını, emniyet ve esenliğin tam olarak sağlanmadığını aktardı.



"CHP, HDP, İP aynı hizada, aynı kümededir"



Bahçeli, tedirgin bekleyişlerin, temkinli yaklaşımların hissedilir derecede fazla olduğunu bildirerek, genelgesinde şu görüşlere yer verdi:



"Düzlük görünse de fırtına dinmişe benzese de aslında tehditlerin cesametinde, muhtemel felaketlerin seyrinde azalma, eksilme, hafifleme yoktur. İçten içe kanama devam etmektedir. Bunu görmek, bunu bilmek lazımdır. Türkiye’nin rotasını kriz ve kaosa çevirmek için el birliği, güç birliği yapan melanet lobisi pusudadır, zayıf anımızı beklemekte, gevşek tavrımızı kollamaktadır. CHP, HDP, İP aynı hizada, aynı kümededir. Bilinmelidir ki var oluş mücadelemizin önem ve öncelik değeri herhangi bir partinin oy oranının, siyasi hesap derecesinin çok ama çok üstünde, çok önündedir."



İçinden geçilen süreçte, siyasi anlaşmazlıklar, değersiz hamasetler, art niyetli yorumlar, yanlı ve yozlaşmış imaların fitne ateşine odun taşımaktan başka bir anlama gelmeyeceğini aktaran Bahçeli, milli kimliği kaşıyıp karantinaya almak isteyen çevrelerin tekrar devreye girdiğini, Türklükle hesaplaşmak için yanıp tutuşan sefalet bloğunun bir kez daha heves ve heyecanla ortaya çıktığını aktardı.



Bahçeli, "Milletimizin ortak ve tarihi değerleri üzerinde tahribat yapmayı marifet veya demokrasi zannedenler yeniden iştahlanmışlardır. Karşımızdaki tablo son derece mahsurludur. Cumhur İttifakı bu mahsura karşı gereken hassasiyeti inanıyorum ki gösterecektir. Milli bekamızla ilgili muazzam bir mücadele şuurunun sergilendiği bugünkü zaman diliminde, milli hissiyatın zedelenmesi, tarihi emanetlerin gölgelenmesi, Türklüğün etnik bir seviyede görülmesi büyük bir vebal, vahim bir yanlıştır." değerlendirmesini yaptı.



"Her şart altında Türkiye'nin yanındayız"



MHP'nin uyarılarını samimiyet ve dürüstlükle seslendirdiğini belirten Devlet Bahçeli, Türkiye'nin çok cepheli sürdürdüğü beka mücadelesinin sekteye uğramaması konusunda partilerinin ilkeli, dünden bugüne istikrar içinde süregelen inanmış duruşunu muhafaza edeceğini bildirdi.



Bahçeli, 15 Temmuz'dan sonra takip ettikleri siyaset çizgisinden ayrılmama hususunda kararlı olduklarını, siyasi kutuplaşmalara fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bölgesel sorunlar boyut ve derinlik kazanmaktadır. Küresel siyaset ve adalet akıl tutulması yaşamaktadır. Türkiye'nin bölgesinde ön alması, aktif diplomasisi, tavizsiz hamleleri, terörle mücadelesi, dahası emperyalizme direnişi elbette takdir ve tebrik edilecek bir durumdur. Biz her şart altında Türkiye'nin yanındayız, her zaman zalimlerin, hainlerin karşısındayız."



"MHP, mahalli idareler seçimlerine tek başına katılacak"



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi maksadıyla fedakarca yapılan katkıları, mücadeleleri kesintiye uğratmadan sürdüreceklerinin altını çizen Bahçeli, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Türkiye'nin daha güçlü, daha sözü geçen, daha gelişmiş bir seviyeye mutlaka ulaşacağını belirtti.



"Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa, milletimizin arzusu neyi işaret ediyorsa ona hizmetle mükellef olduğumuzu unutmayacağız." ifadesini kullanan Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinde elde edilen kazanımların 31 Mart 2019'da zarar görmemesi, zafiyete uğramaması için titizlikle ve sorumlulukla hareket edeceklerini bildirdi.



Bahçeli, mahalli idareler seçimlerinin Türkiye için demokratik karar anı, dönüm noktası olduğuna işaret ederek, "Bu seçimlerin kazasız belasız icrası, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne müzahir bir neticenin alınması sistemsel istikrar ve bekamızın geleceği açısından çok önemlidir. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'na bağlılığı devam etmekle birlikte, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'ne tek başına ve Türkiye'nin her seçim çevresinde katılacaktır." görüşüne yer verdi.



Aday olacaklara 15 Kasım'a kadar istifa talimatı



Seçimlerle ilgili teşkilatlara çeşitli talimatlar aktaran Bahçeli, parti teşkilatlarında görev alan il, ilçe ve belde başkanlarından aday olacaklarını, 15 Kasım 2018 mesai bitimine kadar istifa etmelerini istedi.



Bahçeli, seçimlerin başlangıç tarihinin 1 Ocak 2019 olduğunu belirterek, teşkilatlara çalışmalarını şevkle, heyecanla, hiçbir gevşemeye mahal bırakmadan planlayıp sahaya yansıtmalarına yönelik talimat verdi.



MHP'ye ilginin ve desteğin gün geçtikçe arttığını ifade eden Bahçeli, bunu hazmedemeyen, bundan rahatsız olan iç ve dış odakların alçakça karalama kampanyalarını tedavüle soktuğunun kaydetti.



Milletvekillerinin, il ve ilçe başkanlarının aralarında bulunduğu parti yöneticilerini, hedef alan iftira mahiyetinde yayın ve yorumlara çok sık rastlandığını bildiren Bahçeli, bunları yapanların ülkücü kimliğine sığınmalarının, MHP adına konuşmalarının tamamen kandırmaca ve bütünüyle FETÖ taktiği olduğunun altını çizdi.



"Her düzeyde mücadele edilecektir"



Sosyal medyaya yönelik uyarılar da yapılan genelgede Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bazen şahsımın bazen de merhum başbuğumuzun fotoğrafını profil resmi yapıp veya açtıkları sahte hesaplar üzerinden içe dönük dedikodu çıkaran, itibar cellatlığı yapan, şerefsizce nifak çıkaran kişi ya da kişilerin tespiti süratle yapılacaktır. MHP'nin şerefli mensupları üzerinde karalamalar yapanlar hakkında her türlü hukuki müracaatla birlikte, bu ajan ve provokatörlerin ifşası da derhal sağlanacaktır. Sosyal medya üzerinden yapılan kışkırtmalara itibar edilmeyecek, resmi açıklamalar dışında internet sitelerinde dolaşan mesnetsiz haberlere kulak asılmayacak, içimizi karıştırmaya dayalı fitne ve fesat yayan çevrelere fırsat verilmeyecektir. Bütün teşkilatlarımız kimliğimizi ve hatıralarımızı istismar edip dava arkadaşlarımıza ahlaksızca saldıran kripto damarla, husumete batmış kirli faillerle her düzeyde mücadele edeceklerdir."



MHP'nin mahalli idareler seçimlerine katılacak adayları merkez yoklamasıyla belirleyeceğini anımsatan Genel Başkan Bahçeli, teşkilatların, sevilen, takdir toplamış, sempatik, çalışkan, faal, beşeri münasebetleri göz dolduran, gayretli, milli ve manevi meselelerde açığı olmayan, millete hizmet etmeyi aşkla benimsemiş isimleri tespit edip Genel Merkezle paylaşacaklarını aktardı.



"Provokasyonlara çok dikkat edilecek"



Mahalli idareler seçimlerinin takibinden, temininden, Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Sadir Durmaz ve Feti Yıldız'ın sorumlu olacağını aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:



"Partimiz mahalli idareler seçimlerine adıyla, amblemiyle ve ülkemizin her seçim çevresinde tek başına katılacaktır. Buna rağmen Cumhur İttifakı'nın doğasına uygun hareket edilecek, söz, açıklama, beyanat ve siyasi değerlendirmelerin saygı ve nezaket içerisinde yapılmasına azami ölçülerde riayet gösterilecektir. Milliyetçi Hareket Partisinin büyümesinden, yükselişinden, güçlenmesinden korkan ve ürken kesimlerin provokasyonlarına çok dikkat edilecek, herhangi bir saldırı ve sataşma halinde gerekli cevap verilmekle birlikte hukuken lazım gelen önlemler gecikmeden alınacaktır."



Seçimlerin hazırlık ve propaganda döneminde genel merkezin belirlemediği, partiye ait olmayan materyallerin kullanılmamasını isteyen Bahçeli, ağız birliğini sağlamak amacıyla teşkilatlardan MHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmalarını, basın açıklamalarını, genelgeleri, yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla yayımlanan diğer mesajları anbean takip etmeleri ve siyasi yorumların sınırlarını buna göre belirlemeleri uyarısında bulundu.



Partilerinin seçimlerde büyük bir başarıya imza atacağına yönelik inancını ifade eden Bahçeli, teşkilatlardan çok çalışmalarını istedi.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, genelgenin son bölümünde, tüm dava arkadaşlarına yürekten inandığını vurguladı.