Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşma yapıyor

Şiddet seli bitmeden akan kan durmadan tacizler tecavüzler son bulmadan kadınların seçme seçilme haklarını konuşuyor olmamız bir avunmadır. Şiddete göz yummak işlenen suçlara ortak olmak anlamına gelecektir ki bu vebal hepimizin omzundadır.



Sosyal gerginlikler asimetrik çatışmalar örtülü operasyonlar ticaret savaşları siyasal anlaşmazlıkar yoğunlaşmakta hatta yaygınlaşarak devam etmektedir. Asya Pasifik bölgesi sancılıdır. Avrupa diken üstündedir. Orta Doğu kan ağlamaktadır. Küresel vicdan suskundur. Egemenlik haklarına riayet yok hükmündedir. İçinde bulunduğumuz çağ huzursuzluk çağıdır.

Tarihin her dönemini inceleyiniz. Zalimlerin bu kadar küstah olduğu başka bir çağ göremezsiniz.



Bu şartlar altında 13. G20 Zirvesi yoğun gündemle toplanmıştır. Adil ve sürdürülebilir gelecek teması ile toplanan Türkiye haklı ve meşru duruşu ile damga vurmuştur. Türkiye G20 Zirvisi'nde hak ve adaletin yanında durması dikkat çekmiştir.



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