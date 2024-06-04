Devlet Bahçeli Hakkari'de kayyum atanmasını değerlendirdi: "Bir PKK'lının seçimlere girmesi başlıca skandal"

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasını değerlendirdi. Kayyum atamasına karşı çıkanları eleştirdi.

Bir teröristin 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmesi devlet ile yöre halkını karşı karşıya getirmenin hazırlığını yapmaktır. Silahlı terör örgütünü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından yargılaması süren bir PKK’lının seçimlere katılması başlı başına skandaldır. "Kayyuma karşıyız” sözleriyle, bölücü terör örgütüne açık veya gizli hizmet eden, destek veren kimlik ve kişilik yoksunları bellidir.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E "YUMUŞAMA" ELEŞTİRİSİ

Siyasette yumuşama tartışması da Devlet Bahçeli'nin gündeminde yer aldı. Kayseri Pınarbaşı’nda yenilenen seçimin ardından CHP lideri Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

- Normalleşme ve yumuşama sözlerini tedavüle sokan DEM’lenmiş CHP’ye sormak isterim; Bizim hangi konuda yumuşak huylu olmamızı bekliyorsunuz? Bölünme ve ayrılmada mı? Bize küstahça üslup hatırlatması yapan bu şahsın, önce kendi ağzını yıkaması, hırs bürümüş gözüne bizi kestirmekten derhal dönüş yapması ikazen tavsiyemdir.

SİNAN ATEŞ DAVASI

Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'ye komplo kurulmak istendiğini de belirtti.