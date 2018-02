MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Zeytin Dalı Harekatı siyasete alet edilmemeli” diyen Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a tepki gösterdi. Bahçeli “Siyaset beka mücadelesini konuşmayacaktır da neyi konuşacaktır” dedi. MHP liderinin hedefinde HDP’nin kongresi de vardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Afrin'de yedi düvelle adı konmamış bir savaş halinde olduğunu ifade etti.



Türkiye'nin karşısında PKK/PYD/YPG'nin yanında ABD ve Avrupalı ortakları olduğunu belirten Bahçeli, bu nedenle bazı Avrupa ülkelerinin akıllarını başlarına almaları gerektiğini söyledi.



Bahçeli, "ABD ise girdiği karanlık ve kahredici ihanet ilişkilerini derhal sorgulamalı, süratle terörle arasına mesafe koymalıdır. İlişkiler düzelip gerginlik azalmazsa, üstelik devamlı körüklenirse, sonuç feci gelişmelere neden olabilecektir." diye konuştu.



"Eğer, Türkiye ile ABD arasında görüş menzili sıfıra iner, diyalog kopar, temas kesilir, eller tetiğe gider, siyaset yerine silah konuşursa olacakları hesap eden var mıdır?" sorusunu yönelten Bahçeli, "Beyaz Saray yönetimi açık açık söylesin: Dost muyuz, düşman mı? İttifak mı, ihtilaf mı? Devam mı, tamam mı?" ifadesini kullandı.



Ankara'da ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını "Zeytin Dalı" olarak değiştirme niyetinin de isabetli bir karar olduğunu dile getiren Bahçeli, "ABD, Afrin'deki varlığımızı, şu garabete bakınız ki hala anlayamamış. Türkiye, Meksika veya Kanada'yla sınırdaş değildir. Binlerce kilometre uzağa askeri harekat yapmış değildir. Sınır güvenliğini, egemenlik haklarını meşru ve hukuki ölçülerde muhafaza ve müdafaa etmektedir." değerlendirmesini yaptı.



Bahçeli, ABD'nin Afrin'de ne işi olduğunu sorarak, "ABD kapımızın önüne gelecek, burnumuzun dibinde her türlü operasyonu yapacak, her türlü oyunu oynayacak, sonra da Türkiye müdahale ettiğinde tuhaf bulup anlayamadığını söyleyecek. Bu kadar yüzsüzlüğün tanımı lügatımızda yoktur. ABD Suriye'ye gelince iyi, biz bekamız için girince kötü olacaksa, varsın olsun, onların kötüsü bizim şanımızdır, şeref anıtımızdır." dedi.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, Mehmetçik'in Afrin'e, Türkiye'ye yönelen terör tehdidini yok etmek, bölgeyi asli sahiplerine iade etmek için girdiğini vurgulayarak, "Menbiç'te görüntü verip medya aracılığıyla verdikleri mesajlarla Türkiye'yi tehdit ettiğini zanneden ABD'li generaller ve terörist hısımları belli ki bizi tanımamışlardır. Ancak biz varlığımızı tanıtmayı kanımızla da olsa, canımızla da olsa biliriz." diye konuştu.



"Aksi halde Türkiye gereğini yapacak"

Türkiye'nin beklentisinin net olduğunu, Suriye'de verilen sözlerin eksiksiz tutulması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "PKK/PYD terör örgütüne verilen destek derhal kesilmelidir. Teröristlerin elindeki kanlı silahlar bir an evvel toplanmalıdır. Menbiç'ten teröristler çıkarılmalı, Menbiçliler kendi topraklarına yerleşmelidir. Aksi halde Türkiye gereğini yapacak, bir şafak vakti terör yuvalarına yıldırım gibi saplanacaktır. Hiçbir ülke bu coğrafyadaki varlığımızı hafife almasın." dedi. Bahçeli, şunları söyledi:







"Bin yıldır bu toprakları kanımızla sulamış bir milletiz. Biz Türk milletiyiz. Bizden öncekiler, medeniyetler müzesinde yerini almışken, biz hala buradayız, ebediyete kadar da burada olacağız, burada yaşayacağız. Hiçbir çılgın varlığımıza zincir vuramayacak, önümüze geçemeyecektir.



Türkiye sivil kayıp hassasiyetini gözetmeseydi emin olun Zeytin Dalı Harekatı şimdiye kadar çoktan tamamlanmıştı. Afrin konusu bizim için istiklal meselesidir, bir adım geri duranın, geri adım atanın, alttan alanın, kaçmayı düşünenin, diyor ve haykırıyorum ki kanı kurusun.



İstikametimiz açıktır, parolamız bellidir. 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek dün nasıl esaret prangalarını paramparça ettiysek, bugün de aynısını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Herkes ayağını denk alsın, kimse Türk milletine Menbiç'ten parmak sallamaya kalkışmasın. Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadı olduğumuz unutulmasın. Bir tilki hükmü varsa bir de Bozkurt töresinin olduğunu, yeri geldiğinde öğretmesini biliriz. Biz ki ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz. Kimse üç beş çapulcuyla, çağlar açıp çağlar kapatan bir milletin kahraman askerlerini bir tutmasın. İşte bunun için Mehmetlerimizin dediği gibi cenk bizim için düğün günüdür. Dilimizde Allah'ın ismi, yüreğimizde iman ve vatan sevgisi, ufkumuzda bağımsızlıktan başka bir hedefimiz yoktur. Var olma irademiz kati ve kesindir.



Vatanımızı böldürmeyeceğimizi hala anlamamış olanlara verilecek dersler var ise bunu da heves ve heyecanla yapar, Allah'ın izniyle alayını şaşkına çeviririz."



'SİZE GÖRE TOPRAĞA DÜŞEN ŞEHİTLERİMİZ KAÇ OY EDER?'



Afrin'e girilmesin diyen CHP Genel Başkanı, acaba PYD/YPG ile kader ortaklığı ne zaman buluşacaktır. Peşmerge ile ne zaman kavuşacaktır. ABD Savunma Bakanlığı'nın bazı grupların dikkatlerinin dağıldığını söylemesi bir işbirliğinin vesikasıdır. SDG isimli terör şemsiyesinde yer alan bir Hıristiyan örgüt Afrin'e hareket etmek kararı almıştır. Ya bir bombadır ya da alınlarında patlayacak bir kurşundur. Harekâtı sekteye uğratmak maksadıyla açık ve örtülü faaliyetlerde de bir artış gözlenmiştir. Her gün Afrin konuşulmakta birbirinden uzman kişiler Zeytin Dalı harekâtını yorumlamaktadır. Ağzı olan değerlendirmeler yapmıştır. Bu operasyon 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimi nasıl etkilermiş, hangi partilerin oyları artar, hangilerinin azalırmış. Böylesi arayış içinde olan vicdansızlar hiç mi utanmanız kalmadı? Size göre toprağa düşen şehitlerimiz kaç oy eder? Zehirli dilinizi kesin. Partimizin Afrin üzerinden siyasi plan içinde olduğunu iddia edenler, küstah ve karakter yoksunudur. Zeytin Dalı harekâtı siyasete alet edilmemeliymiş. Sayın İlker Başbuğ'a sormak lazımdır. Afrin'i siyasete malzeme edenler kimdir ya da kimlerdir? İşbirlikçi emellere laf etmeyenler neden gocunmuşlardır? Maksadı nedir? Siyaset beka mücadelesini konuşmayacak da neyi konuşacaktır? Nesli tükenen balinaları mı anlatalım? Serengeti Parkı'ndaki safarileri mi izleyelim? Varoluş yokoluş mücadelesini siyaset dert etmeyecekse, söyleyin bana neyin dert edecektir? Yanmaktan korkuyorsa kişi, vatan ve millet aşkıyla kavrulmaya talip olmamalıdır. Bizim anlayışımız böyledir.



İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ?



Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ şöyle konuşmuştu: "Afrin'de Mehmetçik çatışıyor, askerimiz çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil. Asker canını almış, görevini almış, görev için çatışıyor. Şehit oluyor, kanını akıtıyor. Böyle konuların gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum. Türkiye geleceğin güçlü bir devleti olacak. Bugün de durumumuz zaten ortada, böyle bir devlet varken, siz küçük emeller peşinden gidip bunu YPG'ye, PYD'ye adeta Türkiye karşısında böyle bir tartışılması bile çok rahatsız ediyor. Bu rahatsız edici bir şey, bu mukayese edilecek, karşılaştırılacak bir konu değil. Bunu daha evvelde söyledik, ümit ediyorum sağduyulu hareket, sağduyulu bu olaya bakış nerede? Amerikan Birleşik Devletleri başta olmak üzere hakim olur ve bu yanlış maceradan vazgeçilir. Çünkü aynı şey devam ederse bakın Amerika Birleşik Devletleri çok şey kaybeder."