MHP lideri 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin soruları yanıtladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili başvuruyu yarın Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte yapacağız. Protokol de yetişirse birlikte verebiliriz" dedi." Benim kafamı dünden bu yana meşgul eden bir konu var" diyen FETÖ hangi aday etrafında toplanacak merak ediyorum" ifadesini kullandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili başvuruyu yarın Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte yapacağız. Protokol de yetişirse birlikte verebiliriz" dedi." Benim kafamı dünden bu yana meşgul eden bir konu var" diyen FETÖ hangi aday etrafında toplanacak merak ediyorum" ifadesini kullandı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kafasını karıştıran bir konu olduğunu söyleyerek, "15 Temmuz'un siyasi ayağı hep tartışıldı. Bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur" dedi.



24 Haziran'daki seçimlere ilişkin olarak açıklama yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:



Kafamı karıştıran bir konu var. 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Siyasi ayak üzerinde kesin bir sonuç üzerinden bahsedilemez hale geldi. Nasıl olacak bilemiyorum. Demek ki FETO darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim konu şu; ana muhalefet partisinden 15 vekilin geçtiği partinin başkanı, ısrarla 100 bin imzayla aday olacağım diyor. FETO darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi ve uygulamaya kondu. Çok sayıda silahlı kuvvet mensubu, öğretim kadrolarında uzaklaştırma, görevden alma oldu. Bunların aileleri, çevreleri var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı, FETO'nun seçmen ayağını hiç takip etmişler mi? Bunlar, hangi adayın etrafında toplanabilir? Bunlar benim kafamı kurcalıyor.



Eğer FETO'yla mücadele ediliyorsa, bu mücadele yapılırken hala kendi ısrarını devam ettiriyorsa, acaba Pensilvanya'dan bir talimat gelip 100 bin kişiyi falan adayın etrafında toplayın der ise ne olur? Bunları çok yönlü düşünmek lazım. Bunları da tartışılsın diye söylüyorum. Benimki düşüncedir efendim.