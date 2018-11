Devlet Bahçeli konuşma yapıyor

Herkesin hesabı varsa Allah'ın da hesabı vardır.

Görülüyor ki efendimizin tebliğ ile bugünkü yaşananların ne bağı ne bağlantısı vardır.Bugün İslam coğrafyasına baktığımızda vandallık görüyoruz. Ölen hep müslümandır öldüren müslüman geçinenlerdir. Aslında bu sorunların ortak paydasında Hz. peygamberin hayatına münafıkça yaklaşım vardır. İslama en büyük kötülük onu çıkar aracı olarak kullanan günahkarlardan gelmektedir.

Ortak akıl paslanmış ortak vicdan sanki kurumuştur. Bu çarpıklık en az İslamı içine alan kaos kadar ibretliktir, düşündürücüdür. Efendimiz yetim büyümüştü. Ama bütün yetimlerin, öksüzlerin umudu oldu. Bugünkü yetimlerin, öksüzlerin hakkını kim arayacaktır? Dehşet verici girdap her geçen gün genişleyecek hepimizi içine çekip yutacaktır. Bir başka tehlike ise İslamiyetin terörle anılmasıdır. Müslümanım diyen herkesin bu kara kampanyaya karşı durması gerekmektedir. Hiç hak ile haksızlık aynı olur mu, insaf ve ihanet bir görülür mü?

Bunlarla hesaplaşmayı ne yarına ne yanlarına bırakmayacağız. FETÖ böyledir. İslam coğrafyası terörle teslim alınmak isteniyor.



İslam ülkeleri adeta felç geçirmiş adeta vurgun yemiş gibidir. Artan tehlikenin hala kavranamamış olmasıdır. Yeri geldiğinde mangalda kül bırakmayan her ülke teröre karşıdır. Ama kazın ayağı hiç iddia edildiği gibi değildir. Göz vardır izan vardır. Her şey ortadadır. Herkes teröre karşıysa bu caniler nasıl yaşıyor? Bu katiller ihanet mesailerini hangi kaynaklardan hangi cesaretle sürdürüyorlar?

Her şey bir tarafa terör örgütleri ağır silahları kimlerin gözetiminde denetiminde almışlardır? Son veriler ışığında diyebilirim ki Ortadoğu'dan alınan silah alımları küresel silah alımının yüzde 32 ini karşılar durumdadır. Caniler ekmek alır gibi silah almaktadır. Önemli bölümü bedelsiz ve hibedir. Bu ne yaman bir çelişkidir. Önce sorun yaratıp peşinden silah pazarı kurmak bildik bir sömürgeci komplosudur. Ortadoğu'nun omurgası çökmüştür. Bağımsız karar alma mekanizmaları başkalaşmıştır. Daha pek çok kan dökülecektir. Yozlaşma İslam ülkelerine nüfus etmiştir. Bir yanda petrol ve dolar içinde yüzen küçük bir zümre diğer yanda bir lokma ekmek, hak, özgürlük, helal lokma peşinde milyarlarca insan hepimizi kara kara düşündürmelidir.





