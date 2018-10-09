MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin Grup Toplantısı'nda konuştu. "Madem dünya 5'ten büyükse PKK'nın 5 tepe yöneticisinin hakkından bir gece ansızın gelinmeli." diyen Bahçeli, "ABD Başkanı Türkiye'yi tek kullanımlık çay poşeti gibi gördüğü, beraberce kılıç dansı yaptığı ülkelerle karıştırmasın" ifadelerini kullandı. Amerika ve Avrupa'nın Türk ekonomisine savaş açtığını söyleyen Bahçeli'nin gündeminde Mckinsey şirketi de vardı.

Bahçeli'nin konuşmaları şöyle:



Türk Milleti teröre boyun eğmez, eğmemiştir, eğmeyecektir. Terörizmi milletimizle hesaplaşma vasıtası olarak görenler Türkiye'nin ne gerçek dostu olamaz. Toprağa düşen teröriste ceset, kahramana şehit denir. Şehitler ölmeyecek, vatan asla bölünmeyecektir. Şehitler milletindir, millet ise ebediyete kadar Türk'tür. Şehitlerimize rahmet milletimize baş sağlığı diliyorum. Halen tedavi gören gazilerimize şifalar diliyorum.



Terör elebaşları neden yakalanamaz? Neden derdest edilip Türk adaletinin karşısına çıkartılamaz. Savaş uçaklarımız vurdukça kaçıyorlar, mağara deliklerine saklanıyor. Madem dünya 5'ten büyükse PKK'nın 5 tepe yöneticisinin hakkından bir gece ansızın gelinmeli.



ABD teröristlere kalkan olurken PKK/YPG aldığı cesaretle kuzey ve doğu Suriye'de alçak bir yapılanmaya gitmiştir. Madem Menbiçte hainler çukur kazmakla meşguller, alayı o çukurların içine gömülmelidir. ABD Başkanı Türkiye'yi tek kullanımlık çay poşeti gibi gördüğü, beraberce kılıç dansı yaptığı ülkelerle karıştırmasın



Cemal Kaşıkçı açıklaması



Suudi gazetecinin akıbetini merak ediyoruz. Türkiye mafyavari yöntemlerin geçiş güzerhaı değildir.



Ekonomideki dalgalanma



Türkiye'nin küresel abluka ile kan kaybettiği bir ortamda biz de sele kapılıp ekonomik operasyondan medet mi umsaydık? Mesele vatandor, ekonomik bekâdır. Türkiye ekonomisinde sorun yok demedik. Buna karşılık teklif ve temennilerimizi de paylaştık. Ancak bu ülke hepimizin, bu devlet bizim.



McKinsey açıklaması:



McKinsey bir denetim ve danışmanlık şirketidir. Akıl ve irade milli olduktan sonra görüşlere ister uyar, ister iade edersiniz. Türkiye Cumhuriyeti'ni zaafa uğratmaya çalışıyorlar. Bizim McKinsey diye bir derdimiz yoktur. Durduğumuz yer Türkiye'dir. CHP'si HDP'si derdini gitsin Cibali Karakolu'na anlatsın



Meral Akşener açıklaması:



Bu şahıs, Sarayla aramızda köle-sahip ilişkisi olduğumuzu söyledi. Saray yancısı dedi. Lastik adamlar dedi. Biz cevap verince İyi Parti Genel Başkanı'nın adres verecek kadar gözü dönmüştür. Türk'ün töresidir davet varsa icabet eden de çıkacaktır. Evde iki kişiyiz diyorlar, kamera tutan el kimdir? Evde kimler hangi gaye ile toplanmıştır. "Erkekseniz gelin ulan" demek nasıl bir şuursuzluktur. Varsa bir derdin polisi ararsın. Türk Milleti teröre boyun eğmez, eğmemiştir, eğmeyecektir. Terörizmi milletimizle hesaplaşma vasıtası olarak görenler Türkiye'nin ne gerçek dostu olamaz. Toprağa düşen teröriste ceset, kahramana şehit denir. Şehitler ölmeyecek, vatan asla bölünmeyecektir. Şehitler milletindir, millet ise ebediyete kadar Türk'tür. Şehitlerimize rahmet milletimize baş sağlığı diliyorum. Halen tedavi gören gazilerimize şifalar diliyorum.Terör elebaşları neden yakalanamaz? Neden derdest edilip Türk adaletinin karşısına çıkartılamaz. Savaş uçaklarımız vurdukça kaçıyorlar, mağara deliklerine saklanıyor. Madem dünya 5'ten büyükse PKK'nın 5 tepe yöneticisinin hakkından bir gece ansızın gelinmeli.ABD teröristlere kalkan olurken PKK/YPG aldığı cesaretle kuzey ve doğu Suriye'de alçak bir yapılanmaya gitmiştir. Madem Menbiçte hainler çukur kazmakla meşguller, alayı o çukurların içine gömülmelidir. ABD Başkanı Türkiye'yi tek kullanımlık çay poşeti gibi gördüğü, beraberce kılıç dansı yaptığı ülkelerle karıştırmasınSuudi gazetecinin akıbetini merak ediyoruz. Türkiye mafyavari yöntemlerin geçiş güzerhaı değildir.Türkiye'nin küresel abluka ile kan kaybettiği bir ortamda biz de sele kapılıp ekonomik operasyondan medet mi umsaydık? Mesele vatandor, ekonomik bekâdır. Türkiye ekonomisinde sorun yok demedik. Buna karşılık teklif ve temennilerimizi de paylaştık. Ancak bu ülke hepimizin, bu devlet bizim.McKinsey bir denetim ve danışmanlık şirketidir. Akıl ve irade milli olduktan sonra görüşlere ister uyar, ister iade edersiniz. Türkiye Cumhuriyeti'ni zaafa uğratmaya çalışıyorlar. Bizim McKinsey diye bir derdimiz yoktur. Durduğumuz yer Türkiye'dir. CHP'si HDP'si derdini gitsin Cibali Karakolu'na anlatsınBu şahıs, Sarayla aramızda köle-sahip ilişkisi olduğumuzu söyledi. Saray yancısı dedi. Lastik adamlar dedi. Biz cevap verince İyi Parti Genel Başkanı'nın adres verecek kadar gözü dönmüştür. Türk'ün töresidir davet varsa icabet eden de çıkacaktır. Evde iki kişiyiz diyorlar, kamera tutan el kimdir? Evde kimler hangi gaye ile toplanmıştır. "Erkekseniz gelin ulan" demek nasıl bir şuursuzluktur. Varsa bir derdin polisi ararsın. MHP şehit ocağıdır. Yancı ve paspa değildir. MHP Türkiye'nin son kalesidir. Lastik adamlarla işi olmayacaktır. Aksini söyleyenler edepsiz ve terbiyesizdir.