MHP Genel Başkanı Bahçeli, "24 Haziran'da Türkiye, Türk milleti kazanmıştır. Üzerinde karalama yapılan demokrasimiz kazanmıştır. Milli ve yerli duruş kazanmıştır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, yaptığı açıklamada, "24 Haziran'da Türkiye, Türk milleti kazanmıştır. Üzerinde karalama yapılan demokrasimiz kazanmıştır. Milli ve yerli duruş kazanmıştır."

Bahçeli şunları söyledi:



"Milletimizin bize verdiği denge ve denetleme görevini layıkıyla yapmak için her arkadaşımız olağanüstü bir özveriyle yasama faaliyetlerine aktif şekilde katılmak maksadıyla son hazırlıklarını tamamlamışlardır. MHP, üstlendiği millet görevini eksiksiz ifa ve ifade edecektir. MHP, devletin yeniden yapılanma sürecinde elbette siyaseten, tarihen ve ahlaken taşıdığı sorumluluğun gereğini harfiyen yapacaktır."



"Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir"



"Hafızası silinmiş olanları uyarmak isterim ki pişman olacak söz söylemeyiz." diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Hamdolsun, söylediklerimizden de pişman olmayız. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir. Apolet tartışmasını 'Fazla uzattım' diyen zavallılar için, HDP'ye 'Kürt siyasi hareketi' diyerek Kürt kökenli kardeşlerimizi töhmet altında bırakan ve PKK'ya umut aşılayan fikir ve ülkü yoksunları adına pişmanlık olabilir ama bizde pişmanlık asla yoktur." şeklinde konuştu.



Bahçeli "Piyasalardaki oynaklık ve oyunlarla Türkiye'den taviz koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir." dedi.



"Kararların seri ve süratli alınacağı bir döneme girilmiştir"



MHP Genel Başkanı Bahçeli "Kararların seri ve süratli alınacağı bir döneme girilmiştir. Bunu hazmedemeyen odaklar ekonomide yeni bir dalgalanma, döviz ve faizde şeytanlıklar peşindedir ancak başaramayacaklar, Türk milletini pes ettiremeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.