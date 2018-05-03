MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 100 bin imza açıklamasında yalnız kaldı, muhalefetten ortak tepki geldi. Vatan Partisi, CHP ve İyİ Parti 100 bin imza çağrısı yaptı. Başbakan Binali Yıldırım yorum yapmak istemedi. Bahçeli ne dedi? Ayrıntıları haberimizde...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 24 Haziran yaklaşırken seçmenlere yönelik gündeme getirdiği FETÖ suçlaması yeni bir tartışma başlattı.Meclis dışındaki bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için 100 bin seçmenin seçim kuruluna giderek imza vermesi gerekiyor. Bu yöntemle adaylık için başvuran 4 isim bulunuyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli, bu dört kişinin adaylığı için imza verecek seçmenlerin FETÖ ile bağının araştırılmasını istedi.MHP liderinin bu çıkışına Başbakan Binali Yıldırım, "Bahçeli'nin sözlerini değerlendirmem doğru olmaz" derken, muhalefet partilerinden tepki yağdı. İlk açıklamayı Vatan Partisi yaptı. . Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Bahçeli'nin tehditlerinin milleti korkutamayacağını söyledi.Yüksek Seçim Kurulu'nu göreve çağıran Reyhan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in toplayacağı 100 bin imzanın Bahçeli'ye büyük bir yanıt olacağını vurguladı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Bahçeli'nin açıklamalarına karşılık seçmenleri imza vermek için seçim kurullarına yönlendirdi.Konuya ilişkin bir açıklama da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi.