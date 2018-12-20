banner999
Sosyal medya fenomenlerine 'uyuşturucu' iddianamesi
Sosyal medya fenomenlerine 'uyuşturucu' iddianamesi
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza
Çanakkale'de yeni yıla özel kar küresi
Çanakkale'de yeni yıla özel kar küresi
Özdemir'in işkence yaptığı papağan öldü
Özdemir'in işkence yaptığı papağan öldü

Devlet Bahçeli'nin Sabahattin Önkibar'a açtığı davada beraat kararı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Sabahattin Önkibar'a açtığı davada karar çıktı. Ankara 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi, "Sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından" beraat kararı verdi. Ankara 6'ıncı Asliye Hukuk Mahkemesi, Bahçeli'nin başvurusuyla Önkibar'ın "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" adlı kitabı hakkında toplatma kararı vermişti.

Devlet Bahçeli'nin Sabahattin Önkibar'a açtığı davada beraat kararı

Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sabahattin Önkibar ile avukatı katıldı. Sabahattin Önkibar duruşmada, “Bu kitabın içeriği ile ilgili aynı içerikte bulunan iki ayrı kitabımın birisi Sarayın Bozkurtları, İşte İslam’ın ve Türklüğün Katilleri isimli kitapların hakkında herhangi bir cezai soruşturma yapılmamıştır” dedi ve beraatini istedi.

Mahkeme, kararında “Her ne kadar sanık hakkında hakaret suçlaması ile cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de sanığın üzerine atılı suçu yasal unsurları oluşmadığından, beraatine” hükmetti.

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, MHP lideri Bahçeli'nin başvurusu üzerine Sabahattin Önkibar'ın Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından çıkarılan "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler" adlı kitabı hakkında toplatma kararı vermişti.

Etiketler; #sabahattin önkibar #devlet bahçeli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.