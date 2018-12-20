MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Sabahattin Önkibar'a açtığı davada karar çıktı. Ankara 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi, "Sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından" beraat kararı verdi. Ankara 6'ıncı Asliye Hukuk Mahkemesi, Bahçeli'nin başvurusuyla Önkibar'ın "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" adlı kitabı hakkında toplatma kararı vermişti.

Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sabahattin Önkibar ile avukatı katıldı. Sabahattin Önkibar duruşmada, “Bu kitabın içeriği ile ilgili aynı içerikte bulunan iki ayrı kitabımın birisi Sarayın Bozkurtları, İşte İslam’ın ve Türklüğün Katilleri isimli kitapların hakkında herhangi bir cezai soruşturma yapılmamıştır” dedi ve beraatini istedi.



Mahkeme, kararında “Her ne kadar sanık hakkında hakaret suçlaması ile cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de sanığın üzerine atılı suçu yasal unsurları oluşmadığından, beraatine” hükmetti.



Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, MHP lideri Bahçeli'nin başvurusu üzerine Sabahattin Önkibar'ın Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından çıkarılan "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler" adlı kitabı hakkında toplatma kararı vermişti.