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Devlet Bahçeli'nin sert tepkisi sonrası Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi. Yıldırım, "Bahçeli mitili İstanbul'a attı. Cumhur İttifakı için çalışmaya devam ediyor. Diğer konular bizim ittifakımıza zarar veremez" dedi

Devlet Bahçeli'nin sert tepkisi sonrası Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İSTOÇ esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI

Toplantı sonrası gazetecileri sorularını yanıtlayan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara ilişkin olarak, "Sayın Bahçeli mitili istanbul'a attı. 23'üne kadar Cumhur İttifakı adayı için, benim için bütün teşkilatı ile çalışmaya devam ediyorlar. Bunun dışında herhangi bir faaliyeti yok. Diğer konular hiçbir şekilde bizim ittifakımıza zarar veremez" ifadelerini kullandı.

"KÜRDİSTAN" VE "LAZİSTAN" SÖZLERİ

Yıldırım, Diyarbakır'da söylediği "Kürdistan" sözleri ile ilgili olarak ise "Ben onlarla ilgili herhangi bir yorum yapma ihtiyacı duymuyorum. Cumhuriyet kurulmadan önce bu bölgelerde Osmanlı topraklarında her türlü etnik gruba sahip temsilciler vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün bu temsilcileri bir araya getirerek işgal altındaki Anadolu topraklarının bağımsızlığı için büyük mücadele başlattı" şeklinde konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #devlet bahçeli #mhp #cumhur ittifakı #ak parti #istanbul #binali yıldırım #istoç
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