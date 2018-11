Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşma yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:



"Herkesin hesabı varsa Allah'ın da hesabı vardır.

Görülüyor ki Efendimizin tebliğ ile bugünkü yaşananların ne bağı ne bağlantısı vardır.Bugün İslam coğrafyasına baktığımızda vandallık görüyoruz. Ölen hep Müslümandır öldüren Müslüman geçinenlerdir. Aslında bu sorunların ortak paydasında Hz. Peygamberin hayatına münafıkça yaklaşım vardır. İslama en büyük kötülük onu çıkar aracı olarak kullanan günahkarlardan gelmektedir."



"Ortak akıl paslanmış ortak vicdan sanki kurumuştur. Bu çarpıklık en az İslamı içine alan kaos kadar ibretliktir, düşündürücüdür. Efendimiz yetim büyümüştü. Ama bütün yetimlerin, öksüzlerin umudu oldu. Bugünkü yetimlerin, öksüzlerin hakkını kim arayacaktır? Dehşet verici girdap her geçen gün genişleyecek hepimizi içine çekip yutacaktır. Bir başka tehlike ise İslamiyetin terörle anılmasıdır. Müslümanım diyen herkesin bu kara kampanyaya karşı durması gerekmektedir. Hiç hak ile haksızlık aynı olur mu, insaf ve ihanet bir görülür mü? "



"Bunlarla hesaplaşmayı ne yarına ne yanlarına bırakmayacağız. FETÖ böyledir. İslam coğrafyası terörle teslim alınmak isteniyor."



"İslam ülkeleri adeta felç geçirmiş adeta vurgun yemiş gibidir. Asıl sorun artan tehlikenin hala kavranamamış olmasıdır. Yeri geldiğinde mangalda kül bırakmayan her ülke teröre karşıdır. Ama kazın ayağı hiç iddia edildiği gibi değildir. Göz vardır izan vardır. Her şey ortadadır. Herkes teröre karşıysa bu caniler nasıl yaşıyor? Bu katiller ihanet mesailerini hangi kaynaklardan, hangi cesaretle sürdürüyorlar?"



"Her şey bir tarafa terör örgütleri ağır silahları kimlerin gözetiminde denetiminde almışlardır? Son veriler ışığında diyebilirim ki Ortadoğu'dan alınan silah alımları küresel silah alımının yüzde 32'sini karşılar durumdadır. Caniler ekmek alır gibi silah almaktadır. Önemli bölümü bedelsiz ve hibedir. Bu ne yaman bir çelişkidir. Önce sorun yaratıp peşinden silah pazarı kurmak bildik bir sömürgeci komplosudur. "



"Ortadoğu'nun omurgası çökmüştür. Bağımsız karar alma mekanizmaları başkalaşmıştır. Daha pek çok kan dökülecektir. Yozlaşma İslam ülkelerine nüfus etmiştir. Bir yanda petrol ve dolar içinde yüzen küçük bir zümre diğer yanda bir lokma ekmek, hak, özgürlük, helal lokma peşinde milyarlarca insan hepimizi kara kara düşündürmelidir."



"Günlerdir Cemal Kaşıkçı olayı konuşuluyor. Tüyler ürperten hangi yöntemlerin kullanıldığı kıyasıya tartışılıyor. Bu cinayet üzerinden gizli saklı pazarlıklar biteviye yapılmaktadır. Kaşıkçı cinayeti pandoranın kutusunu açmıtır. Ülkemiz hakkın ve hukun yanındaki sağlam duruşuyla takdir toplamaktadır. Suudi Arabistan yönetiminin cinayetin hemen arkasından hezeyan dolu açıklamaları, cinayeti örtbas etmeye çalışması Türkiye'nin sunduğu delillerle çürütülmüştür. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 26 Ekim tarihinde Suudi Arabistan'dan iade talebinde bulunmuştur. Suudi Arabistan yönetimi ise olayla ilgili 18 kişiyi gözaltına almış 5 kişi için de idam talebinde bulunmuştur.Suudi Arabistan yönetimi cinayetin asıl sorumlularını ortaya çıkarmamış ya da çıkarmak işine gelmemiştir. Kapalı devre bir süreç adım adım işletilmiştir. Suudi Arabistan yönetimi cinayetin faillerini karartmayı hedef edinmiştir. Yerli işbirlikçinin kimliği ise hala aydınlatılmış değildir. 15 Kasım'da açıklama yapan Suudi Arabistan Dış İşleri Bakanı bize göre halt etmiştir. Maktul bellidir, müşteki bellidir, cinayet mahali de bellidir. Caniler bellidir. Olayın iki ayrı ses kaydının olduğu da bilinmektedir. Merhumun Başkonsolosun odasına alınmasıyla plan an be an devreye sokulmuştur. Suudi katiller planlı bir dehşetin alenen tarafı olmuştur. Suudi Arabistan'ı El Kaide'den ayıran nedir? Uluslararası soruşturmayla yargılanmaları gerekir. Veliaht Prens'in suyu ısınmaktadır. Günahı görmek yanlışı reddetmek için ebabil kuşlarının gelip taş yağdırmalarını mı bekleyelim? ABD'nin Suudi Arabistan'a ihtiyacı vardır. Yemen'deki operasyonların sürmesi çıkarınadır. Cinayetin asıl azmettiricilerini saklamakta ısrarlıdır. "



"Türkiye'ye devamlı engeller çıkaran Avrupa Birliği anlayışı iflasın eşiğindedir. Siyasal anlaşmazlıklar egemenlik mücadeleleri Avrupa'yı hızla savurmaktadır. Türk ordusu dünyanın en büyük 3 ordusundan biridir. Bu değişmeyecektir. Bizimle hem ittifak kurup hem de sakalımızı yolmaya çalışan ülkeler hangi sonuca varmayı düşünmektedir? Cani ile taktik ilişki kurulamaz. ABD iç ilişkilerimize karışmayı sanki ilk iş ve meslek edinmiştir. Onu bıraksın FETÖ ele başını ne zaman iade edecek onu söylesin. Hiç birşey gözümüzden kaçmıyor."



"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üstünde tehlikeli polemikler tetiklenip provokasyonlar tertipleniyor. Buna izin vermeyeceğiz. Zillet ittifakının tezgah ve tuzaklarını yine kökünden bozacağız. Farkındayız sokaklar karıştırılmak isteniyor. Eylem ortakları pusuda bekliyor el ovuşturup uygun zaman bekliyor. Korku ve kuşku sistematik şekilde tırmandırılıyor. Yeni bir şer ve oyun planlanıyor. Bir yanda Atatürk ilah değil diyenle bir yanda Atatürk ilahtır diyenler sabırları zorluyorlar. Türk milleti hainlerin emdikleri sütü burunlarından fitil fitil getirmeye hazırdır. Allah'ın verdiği bir canımız vardır. Son kanımıza kadar bedenimiz feda olsun. Türk vatanını bölemezsiniz. Hepimiz Mehmet oluruz. Hepimiz kahraman oluruz. Zalimin zulmü varsa haklının bükülmez kolu vardır."