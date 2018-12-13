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Devlet Bahçeli: Ortaya çıkarılması samimi temennimdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da meydana gelen tren kazasının ardından başsağlığı mesajı yayınladı

Devlet Bahçeli: Ortaya çıkarılması samimi temennimdir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasının ardından Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine de başsağlığı dileyen Bahçeli, yaralılara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bahçeli Ankara'da meydana gelen tren kazasının ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;
Bugün sabah erken saatlerde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Ankara Yenimahalle’deki Marşandiz İstasyonu yakınlarında yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotifle çarpışmıştır. Bu elim kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 47 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Gerçekten de üzüntümüz büyüktür. Kazayla ilgili çok yönlü araştırma ve incelemenin yapılması, başlatılan adli ve idari tahkikatın derinleştirilerek kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir.

Tren kazasında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,ailelerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum.Halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Cenab-ı Allah milletimizi her türlü musibetten,görünür-görünmez kaza ve belalardan korusun diyorum.​

ulusal.com.tr

Etiketler; #devlet bahçeli #ankara #mhp
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