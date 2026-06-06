Devlet Bahçeli: Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatılması yanlıştır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iş dünyasının tanınmış isimlerinden Rahmi Koç'un dahil olduğu hukuki sürece dair partisinin tutumunu kamuoyuyla paylaştı.

İzmir'de gerçekleştirilen bir hastane açılış töreninde, samimi bir sohbet sırasında yapılan bir şaka (latife) nedeniyle Koç hakkında adli makamlarca soruşturma başlatılmıştı. Gelişmelerin ardından yazılı bir metin yayımlayan Bahçeli, yürütülen süreci değerlendirdi.

Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"İzmir’deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye’ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz."