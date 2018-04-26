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Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e çağrı

Baskın seçim tarihinin açıklanmasının ardından Abdullah Gül tartışması devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Gül'e "ikazlara uymalı" çağrısında bulundu

Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e çağrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin konuşan Bahçeli, Gül'e çağrıda bulunarak, "İkazlara uymalı." dedi.

Bahçeli, "Maşallah Cumhur İttifakı hızlı girdi. Bizim adayımız net ve belli. Çalışmaya devam ediyoruz. Seçim takvimine uygun gün ve saatte adaylık başvurusu da yapılacak" dedi.

Bahçeli, "CHP'nin HDP'ye yakınlaşmasını nasıl yorumlarsınız" sorusuna, "Eskiden ayrılar mıydı? Onların birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar. Herhalde öyle bir süreci tekrar yaşamak istiyorlar" cevabını verdi.

Bahçeli, Başbakan Yıldırım'ın Abdullah Gül ile ilgili sözlerini ise, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünüyorum" sözleriyle değerlendirdi.


ulusal.com.tr


 

Etiketler; #devlet bahçeli #abdullah gül #mhp
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