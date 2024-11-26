Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'le ilgili açıklama: "Her zaman görüşebiliriz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk ile ilgili açıklama yaptı. Devlet Bahçeli, "Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'le ilgili açıklama: "Her zaman görüşebiliriz"
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Devlet Bahçeli, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk ile görüşeceği haberlerine ilişkin konuştu.

Devlet Bahçeli, Ahmet Türk'ün önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi. Bahçeli, "Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Bazı toplantılar oluyor. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasından dolayıdır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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