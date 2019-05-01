MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye İttifakı" açıklamasına yine tepki gösterdi. Cumhur İttifakına sahip çıkılması gerektiğini belirten Bahçeli "Başka ittifak arayışına gerek yok" dedi. Bahçeli, Cumhur İttifakı için gösterdikleri açık tavrı AKP'den de beklediklerini belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye İttifakı" çıkışına tepki gösterdi. "Cumhur İttifakı bitecek" iddialarına yanıt verdi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın geleceğine ilişkin yürütülen tartışmalar kapsamında yazılı bir basın açıklaması yaptı. "Türkiye ittifakı" söylemlerine çıkışan Bahçeli, AKP ile oluşturdukları Cumhur İttifakı'na dikkat çekti.

"Milliyetçi Hareket Partisi’nin temel tercihi Cumhur İttifakı’nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır. Sözlerimize bağlıyız, 2023 Lider Ülke Türkiye amacına sonuna kadar sadığız. Başka ittifak arayışlarına kuşkusuz ihtiyaç yoktur. Kaldı ki buna gerek de olmayacaktır."



Bahçeli, Cumhur İttifakı'na açıktan gösterdikleri tavrı muhataplarından da beklediklerini söyledi.

"Karar ve kanaatimiz odur ki, Cumhur İttifakı’na özenle ve önemle sahip çıkılmalıdır. Bu ittifakın mimarı esasen 82 milyon Türk vatandaşıdır. Cumhur İttifakı da Türkiye’dir.Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek Cumhur İttifakı’nın şuur özetidir, böyle de olmalıdır. Böylesi açık tavır ve tercihi muhataplarımızdan da beklemek en tabii hakkımızdır."



İstanbul seçimlerine ilişkin de konuşan Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun süreci sonlandırmak için seçimlerin yenilenmesi kararını almasını istedi.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, Çubuk'taki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin de konuştu. Bahçeli, CHP'nin terör örgütü ile kurduğu ittifakı ikinci plana düşürmek için saldırı olayını istismar ettiğini savundu.



ulusal.com.tr