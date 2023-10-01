Devlet Bahçeli'den Emekli Maaşlarıyla İlgili Açıklama!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emekli maaşlarında yapılması öngörülen düzenleme ile ilgili konuşan Bahçeli, hükümetin çok yönlü bir çalışma yaptığını ve bu çalışmanın kısa süre içerisinde sonuç vermesini umduklarını söyledi.

Devlet Bahçeli'den Emekli Maaşlarıyla İlgili Açıklama!
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla bulunduğu TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Meclis'in önemli gündem başlıkları arasında yer alan emekli maaşları ile ilgili gelen soru üzerine Devlet Bahçeli önemli açıklamalar yaptı.

Emekli maaşları ile ilgili yakın zamanda müjde gelip gelmeyeceği sorulması üzerine Devlet Bahçeli, "Bizim özel bir görüşmemiz tekrar olmadı ama Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde zannediyorum ki kısa sürede de sonuç verirler diye düşünüyoruz." dedi.

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