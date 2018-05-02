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Devlet Bahçeli’den muhalefetin ittifakına ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifakına ilk yorum geldi. Bahçeli ilk açıklamasında ‘ittifakları hayırlı olsun’ dedi.

Devlet Bahçeli’den muhalefetin ittifakına ilk yorum
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifakına ilk yorum geldi. Bahçeli ilk açıklamasında ‘ittifakları hayırlı olsun’ dedi.
 
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