MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifakına ilk yorum geldi. Bahçeli ilk açıklamasında ‘ittifakları hayırlı olsun’ dedi.
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