Devlet Bahçeli'den tarihi çağrı! "Ankara ve Şam arasında işbirliği köprüsü kurulmalı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin gündeminde PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda yapmayı planladığı seçimler vardı. Seçimlerin senaryosunun ABD tarafından yazıldığını belirtti.

"BU YASADIŞI SEÇİM TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMESİNDE YENİ BİR AŞAMA DEMEK"

Bahçeli, Suriye'nin kuzeydoğusunda yapılması planlanan seçimlerin, Türkiye'nin bölünmesinde yeni bir aşama olduğunu kaydetti. ABD'nin teröristlerle kurduğu diyaloğu stratejik önemde gördüğünü vurguladı. Bahçeli konuşmasında şunları kaydetti:

"ABD, Suriye'nin kuzey doğusunda, PKK'nın paravan örgütleri Suriye Demokratik Güçleri'yle yeni bir oyun kurmaktadır. Orta Doğu'nun çalkantılı ortamından istifadeyle Rakka, Afrin, Deyrezor, Mümbiç, Cezire başta olmak üzere Suriye'nin kuzey doğusunu kapsayan 133 yerel yönetimin belirlenmesi amacıyla, 11 Haziran'da sözde bölgesel seçimler yapılacaktır. Bu demokrasi ve yasadışı seçim demek, Türkiye'nin bölünmesinde yeni bir aşama demek. Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin bu sözde seçimleri tanımayacaklarını ve boykot edeceklerini açıklaması da ayrıca ele alınmalıdır. Bölücü terör örgütünün Rojova adıyla tarif ettiği Suriye'nin kuzeydoğusunda, ABD'nin teröristlerle kurduğu sürekli diyaloğu stratejik önemde gördüğü açıktır. 11 Haziran'da yapılacağı duyurulan sözde seçimlerin senaristi Amerika Birleşik Devletleri, figüranları teröristlerdir."

"ANKARA VE ŞAM HATTINDA İŞBİRLİĞİ KÖPRÜSÜ KURULMALI"

Bahçeli, Türkiye'nin Suriye ile acilen işbirliği masasına oturması gerektiğini belirtti. Ankara ve Şam arasında işbirliği yapılarak, teröristlere karşı ortak operasyon önerdi. Bahçeli şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti, Suriye yönetimiyle karşılıklı anlayış ve uzlaşma masasında el ele vererek, yani Ankara ile Şam arasında işbirliği köprüsü inşa ederek, terör örgütünün işgal ve istila ettiği alanları, demokratik vasıtalarla ihata teşebbüsüne katiyen müsaade edilmemelidir. Bölücü terör örgütünün kaynağında ve ürediği bataklık alanlarda, Türkiye ile Suriye'nin eş güdüm halinde yapmalarını önerdiğim askeri operasyonlarla kökü kurutulmalıdır. Ne yurt içinde ne de komşu coğrafyalarda ihanete geçit yoktur. Terörizmin kalbine mızrak gibi inmekten başka çare yoktur."

"TÜRKİYE ABD'NİN 51. EYALETİ DEĞİLDİR"

Bahçeli, ABD'nin Türkiye ile terör örgütlerini aynı kefeye koyduğunu söyledi. ABD'nin Suriye ve Irak'tan çekilmesi, Türkiye'ye yapılan yaptırımların kaldırması, FETÖ mensuplarını ve Fetullah Gülen'ni Türkiye'ye iade etmesi, Türkiye ile eşit ve onurlu bir ilişki kurması gerektiğini belirtti. Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin terörizmi politik enstrüman olarak kullanması rezalettir. 2. Dünya Savaşının ardından ABD ile kurulan stratejik ortaklık ve müttefiklik bağımız bilinen bir husustur. Ancak ABD'nin komşu coğrafyalarda, terör örgütlerine verdiği destek, Türkiye'nin güvenliğine aşırı tehdittir. Bu ülkenin terörle arasına ihlali mümkün olmayan kalın bir çizgi çekmesi lazımdır. Türkiye sömürge ülkesi ya da ABD'nin 51. eyaleti değildir, olması da mümkün değildir. NATO misyonu çerçevesinde Türkiye üzerine hangi görevler düşüyorsa bugüne kadar yerine getirmiştir. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM'de onaylanmıştır. Geldiğimi bu aşamada NATO'ya üye ülke sayısı 32'ye çıkmıştır. ABD, terör örgütleriyle Türkiye'yi aynı kefeye koyarak skandal ve tarihi bir yanlışa imza atmıştır. Bu yanlıştan acilen dönülmeli, uygulanan yaptırımlar kaldırılmalı, iki ülke arasındaki ilişkiler istikrarlı, hakkaniyet esaslı, eşit hak ve çıkarların gözetildiği onurlu bir vecihe kavuşulmalıdır. Türkiye'nin 2021 yılı sonunda satın almak için başvurduğu 40 adet F-16 savaş uçağının ve yeni filolar için ihtiyaç duyduğumuz 79 modernizasyon kitinin temin süreci hızlandırılmalıdır. Ayrıca ABD, Afganistan'da yaptığı üzere Suriye ve Irak'tan derhal çekilmeli, terör örgütlerini himaye eden hukuksuzluktan ve insan haklarını çiğneyen gayri meşru, gayri ahlaki tutumdan vazgeçmelidir. Fetullah Gülen başta olmak üzere FETÖ'nün ABD'ye yuvalanmış tüm mensupları Türkiye'ye ve Türk adaletine teslim edilmelidir."

"TERÖRİSTLERİ TOPRAKLARINA ALSINLAR, TEPE TEPE KULLANSINLAR"

Bahçeli ABD'ye tepkilerini şu sözlerle sürdürdü: