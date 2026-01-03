Devlet Bahçeli’den Venezuela açıklaması: 15 Temmuz ile birebir aynı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela’daki gelişmelere ilişkin CNN Türk’e konuştu. Bahçeli, ABD’nin tutumunu “hukuksuzluk” olarak nitelendirerek 15 Temmuz ile birebir aynı olduğunu söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Devlet Bahçeli’den Venezuela açıklaması: 15 Temmuz ile birebir aynı


Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela’da yaşanan gelişmelere ilişkin CNN Türk’e açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu iktidardan uzaklaştırmaya yönelik girişimlerini “tanıdık bir senaryo” olarak nitelendirdi.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“ABD'nin Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma girişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur.”

Bazı yayın organlarının yaşanan gelişmeleri farklı yönlere çekmeye çalıştığını belirten Bahçeli, bu yaklaşımı doğru bulmadığını ifade etti. Bahçeli, medya diline ilişkin eleştirisini şu sözlerle dile getirdi:

“Bazı yayın organlarında ise bu hakikat meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması yanlıştır.”

15 TEMMUZ’A BENZETTİ

Ayrıca Bahçeli, Venezuela’daki gelişmeler ile 15 Temmuz darbe girişimi arasında doğrudan bağ kurarak şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz 2016'da FETÖ eliyle gerçekleştirilen aşağılık kalkışmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bulunurken yapılan girişim ile Venezuela'da yapılan benzer girişim aynıdır.”

AYRINTILAR GELİYOR... 

ABD Venezuela devlet bahçeli mhp
