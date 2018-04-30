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Devlet Bahçeli'den yeni Abdullah Gül açıklaması: Kendilerini tebrik ediyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin, "Türkiye'yi bir kaosa, kargaşaya, krize, bunalıma sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Devlet Bahçeli'den yeni Abdullah Gül açıklaması: Kendilerini tebrik ediyorum

Bahçeli, partisinin genel merkez binasına gelişi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Bir gazetecinin, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olmayacağına yönelik açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine Bahçeli, "Türkiye'yi bir kaosa, kargaşaya, krize, bunalıma sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Gül'ün aday olmamasıyla kardeşlik hukuku yerine geldi denilebilir mi?" sorusuna, "Adı konulmadan geldi. Keşke kardeşlik sözünü ağzına alarak, yani sözlerinin arasına katarak yapmış olsaydı, daha anlamlı olurdu ama bu anlama gelen cümleleri var." karşılığını verdi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "partisinden ayrılıp İyi Parti'ye geçen 15 milletvekilinin partilerine geri dönebileceği" yönündeki açıklamalarının anımsatılması üzerine de Bahçeli, "Yapmış olduğu bir hatadan vazgeçmiş demektir. 15 milletvekilinin kendi öz partisine

Etiketler; #devlet bahçeli #abdullah gül #türkiye
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