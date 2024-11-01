Devlet Bahçeli'nin açılım çıkışı, Denizli'de protesto edildi! Vatan Partisi Denizli İl Başkanlığından açıklama geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açılım çıkışı, Vatan Partisi Denizli İl Başkanlığı tarafından protesto edildi. ABD planlarının yeniden devreye alındığına dikkat çekilen açıklamada, teröriste el uzatılmayacağı ve PKK partisinin kapatılacağı belirtildi.

Sabri Kasapoğlu Sabri Kasapoğlu
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MHP Lideri, açılama giden yolun taşlarını DEM Parti'ye gönderdiği sıcak mesajlarla döşemeye başladı. DEM Partili milletvekillerine el uzatması, Öcalan'ı Meclis'e davet etmesi, Vatan Partisi'nin tepkisine neden oldu.

Vatan Partisi Denizli İl Başkanlığı basın açıklaması yaptı. Bahçeli'nin adımları eleştirildi, PKK'ya el uzatılamayacağı belirtildi, kapatma çağrısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, "ABD planları devreye sokuldu, hükümet krizine sürükleniyor. Suriye'de PKK'nın temizlenmesi konuşulurken bu bayat 2. İsrail planını koydular. PKK'ya el uzatılmaz, onların ABD'den bağımsız olmadığını biliyorsunuz. PKK'nın partisi kapatılır." denildi.

"Açılama Geçit Yok" pankartı açıldı. Vatan Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Çobanoğlu, teröre geçit vermeyeceklerini söyledi. Çobanoğlu, "Emperyalist planları dağıtacağız. Terörün kökü kazınacak." dedi.

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