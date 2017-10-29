Şanlıurfa'da vatandaşın tapulu arazilerine TOKİ tarafından bina yapıldı. Mahkeme, binaların kaçak olduğuna hükmetti. Vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Fıstık ağaçları ekili bu topraklar da ağaç yerine binalar yükseldi. Hem de vatandaşların tapulu arazileri gasp edilerek.



Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2006 yılında konut yapmak için çalışma başlattı. TOKİ gözünü Mezra Mahallesi'nde vatandaşların tapulu fıstık ağaçlarının olduğu araziye dikti.



İddiaya göre TOKİ bu bölgeyi devlet arazisi olarak gösterdi. Alanda 410 konutun temeli atıldı ve inşaata başlandı. Köylülerin diktikleri bin fıstık ağacı da habersiz olarak söküldü.





Vatandaşlara haber verilmeden tarım arazilerine konut yapıldı. Arazi sahipleri konuyu önce Birecik Belediyesine ardından idare mahkemesine taşıdı.11 yıl süren davanın ardından mahkeme vatandaşları haklı buldu. Mahkeme ayrıca TOKİ tarafından yaptırılan evlerin bir kısmının kaçak olduğunu da belirledi.İlke Haber Ajansına konuşan yurttaşlar, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istiyor.