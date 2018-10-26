Muayene katılım ücretinin 7 lira olduğu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, SGK’nın karşıladığı bir ilacın enjeksiyonu için 100 lira bağış talep ediliyor. Hastalar bağışta bulunmayanlara iğne yapılmadığını iddia ederken, hastane yönetimi ‘zorlama yok’ diyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, devlet üniversitelerinin hastanelerinde muayene olan sigortalı çalışanların muayene ücretlerinin büyük bir bölümünü karşılıyor. Hastalar muayene oldukları üniversite hastanesine sadece 7 lira muayene parası ödüyor. Ancak her şey bu 7 lirayı ödemekle bitmiyor. Kimi hastalıkların tedavisi için hastane yönetimleri yasal olmamasına rağmen fahiş fiyatlar talep edebiliyor. Sözcü'nün haberine göre bunun son örneği Kocaeli'de yaşandı. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne göz rahatsızlığı nedeniyle S.A. isimli bir hastaya tedavisi için Eylea isimli bir ilaç reçete edildi.



Eylea isimli söz konusu ilaç göze iğne ile enjekte ediliyor. S.A. söz konusu ilacı aldı ve enjeksiyon işlemi için hastaneye başvurdu. Hastane söz konusu işlem için 100 lira talep etti. “Bağış” adı altında istenen bu rakama itiraz eden S.A. “Ben bağış yapmak istemiyorum. Tedavimi yapın” dedi. Ancak bağış yapmazsa tedavi olamayacağı cevabını aldı. Bunun üzerine bağış yapan S.A.'ya enjeksiyon yapıldı. Söz konusu işlem için her defasında 100 lira bağış talep edildiği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başmüdürü Doç.Dr. Yunus Taş kimi bölümlerde bağış talep edildiğini ancak herhangi bir zorlama olmadığını savundu.



Yunus Taş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Kişiler hastanemize bağış yapıyor. Bağış uygulaması bazı bölümlerde var. Göz enjeksiyonunda 100 lira bağış talep ediyoruz. Bağış konusunda herhangi bir zorlama yok. Bağış yapmayanlar da tedavisini oluyor. Biz bağış talep etmek zorundayız çünkü pek çok kalemde SGK'nın ödediği rakamlarla piyasadan bizim temin ettiğimiz rakamlar arasında ciddi farklılık var. İlaçların, ürünlerin büyük çoğunluğu ithal. Bu sebeple son aylarda piyasada fiyatlar bir hayli yükseldi. Bazı ilaçları bulamıyoruz bile. İhaleye çıkıyoruz, firmalar katılmıyor. İlaçları bile eczanelerden azar azar temin ediyoruz. Bu bile bize zarar ettiriyor. Toplu alımlarda fiyatlar düşüyor ancak tek tek eczanelerden ilaç alınca aynı indirimi alamıyoruz” dedi.





