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Devlet ikna etti, terör örgütü YPG'den kaçtılar

Bölücü terör örgütü PKK'ya katıldırlar. Çok geçmeden pişman olup dönmek istediler. İstihbarat ekipleri, Suriye'de teslim olmak isteyen 3 teröristi başarılı operasyonla kurtarıp Türkiye'ye getirdi. Son 4 ayda, benzer yöntemlerle 2'si kadın 23 terörist teslim oldu

Devlet ikna etti, terör örgütü YPG'den kaçtılar

22 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki Tuğba ve  21 yaşındaki Halise... Kandırılarak terör örgütü PKK'ya katıldılar. Suriye'de terör örgütü YPG saflarında savaşa gönderildiler. 

Kısa sürede örgütün gerçek yüzünü gören 3 kadın terörist,  Türkiye'ye gelerek teslim olmaya karar verdi. 

Durumu öğrenen Kilis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi Ekipleri harekate geçti. Suriye'de bağlantılı oldukları yerel güçlerle irtibat sağlandı ve 3 kadın teröriste telefonla ulaşıldı.

Teröristlere teslim olmaları halinde sınıra kadar ulaştırabilecekleri ve hukuk kuralları içinde yargılanacakları söylendi. Aynı zamanda PKK'lıların aileleriyle görüşüldü, kızlarıyla konuşmaları sağlandı.

Yerel güçlerin de yardımıyla teröristler, YPG bölgesinden çıkarıldı.  ÖSO'nun elinde bulunan Azez'e ulaştırıldı. Buradan da Kilis sınırına getirilen PKK'lılar ekipler tarafından teslim alındı. 3 terörist, daha sonra aileleriyle buluşturuldu. 

Teslim olan teröristlerden Halise, örgütün gerçek yüzünü herkese anlatmak için teslim olduğunu söyledi.

"5 yıl önce zorla örgüte katıldı.. Bir kamyon kasasında ağlayarak Kuzey Irak'a götürülen 15 çocuk içinde en büyüğü bendim. Hem Kandil'de hem de 2 yıl önce geldiğim YPG saflarında defalarca tecavüze uğradım."

İstihbarat birimleri, son 4 ayda, benzer yöntemlerle 2'si kadın 23 teröristi ikna ederek teslim olmalarını sağladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #YPG #pkk
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