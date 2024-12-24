Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda!

TBMM Genel Kurulunda, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Sude İnak Sude İnak
Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda!
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Devlet Memurları Kanunu ile çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik öngören kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler sona erdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş:
"Yeni getirilen düzenlemeyle mücbir sebep ilan edildiği zaman bölgelere, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla farklılaştırmaya gidilebilecek. Etkilenen işletmeler ve vatandaşlar doğrudan korunacak, afetle ilgili herhangi bir etkiye maruz kalmayanların vergi ödevlerinin yerine getirilmesiyle alakalı uygulamaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.

 AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu:
"Teklif, engellilerin araç alımlarındaki ÖTV istinasıyla ilgili bu hakkın kaldırılmasına veya kısıtlanmasına dair herhangi bir düzenleme içermemektedir" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem:
"Mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler ekonomiye yön veren, verginin toplanmasında en büyük paya sahip kesimlerdir. Hakları olan yeşil pasaport taleplerinin bir an önce karşılanması gerekmektedir"

 MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı:
 "Öğretim elemanları eşit işe eşit ücret uygulamasında en fazla ihmal edilen nadir meslek gruplarından biri olmuştur" ifadelerini kullandı.

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