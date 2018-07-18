Kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında 20 gün boyunca yapılan aramalarda FETÖ mensuplarınca ele geçirilen belgelerin, TSK'nın devlet sırrı niteliğindeki belgeleri olduğu tescillendi.

Genelkurmay Başkanlığının tüm itirazlarına rağmen, kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında 20 gün boyunca yapılan aramalarda, FETÖ mensuplarınca ele geçirilen belgelerin, TSK'nın devlet sırrı niteliğindeki belgeleri olduğu tescillendi.



Genelkurmay Adli Müşavirliğinden gönderilen heyet raporu dava dosyasına girdi



Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla başlatılan ve Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığının "kozmik odaları"nda günlerce süren aramalarla devam eden soruşturmada görev alan hakim ve savcıların yargılandığı davanın dosyasına, Genelkurmay Adli Müşavirliğinden gönderilen heyet raporu girdi.



Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki yargılamada daha önce alınan ara karar gereği, davaya konu belgelerin ve bilgilerin devlet sırrı olup olmadığı, devlet sırrı niteliğini kaybetmişse bunun nedeni ve suç tarihinde devlet sırrı olup olmadığının araştırılması için Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğine yazı gönderilmişti.



Mahkemeye, "Genelkurmay Başkanlığı ve diğer birimlerinin ve Özel Kuvvetler Komutanlığı temsilcilerinin içinde bulunacağı heyet oluşturularak düzenlenecek raporun daireye gönderileceği" yönünde cevap verilmişti.



Alınan bilgiye göre, Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğince tamamlanan İnceleme Heyeti Sonuç Raporu, Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.



Buna göre 28 Şubat 2018 tarihli raporda, davaya konu belgelerden, incelenen 374 dijital veri ve 7 fiziki belgenin dördünün oluşturulduğu tarihten itibaren devlet sırrı niteliği taşımadığı, bunlar dışında kalan diğer tüm belgelerin başlangıcından itibaren devlet sırrı olduğu ve bu özelliklerini halen koruduklarına oy birliğiyle karar verildiği aktarıldı.



Raporda, "Devlet sırrı olduğu belirtilen bir kısım belgelerin, düşman ülkeye savaş hazırlıklarımızı, savaş etkinliğimizi ve çalışma prensiplerimizi ortaya koyabilecek nitelikte bilgiler içerdiği anlaşılmıştır" tespiti yapıldı.



Yargıtayda görülen "Kozmik Odada Kumpas" davası sanıklarından eski savcı Mustafa Bilgili'ye 11 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.



"Kozmik Odada Kumpas" davası sanıkları eski hakimler Nihal Uslu ve Halil İbrahim Kütük'e 10,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.



Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki davada açıklanan esas hakkındaki mütalaada, Kozmik Oda soruşturmasının, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri hukuka aykırı şekilde temin etmeye yönelik oluşturulan örgütsel plan çerçevesinde kurgulandığı vurgulandı.