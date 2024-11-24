Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne 515 işçi alınacak! İş alımlarının ayrıntıları açıklandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne 515 işçi alınacak! İş alımlarının ayrıntıları açıklandı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu.

Bakan İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştireceklerini bildirdi.

İbrahim Yumaklı, "Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla DSİ'nin gücüne güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen, bakımcı-yağcı ve aşçı yardımcılarının da bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla alınacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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