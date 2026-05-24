Devlet yetkililerinin sesini taklit ettiler! 'Yapay Zeka 2' operasyonunda sıcak gelişme

Sosyal medyada karşılaştığınız yatırım reklamlarına dikkat edin! Devlet yetkililerinin ses ve görüntülerini yapay zeka ile taklit ederek vatandaşları ağlarına düşüren şebekeye büyük bir darbe indirildi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ile Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen planlı çalışmalar kapsamında büyük bir dolandırıcılık şebekesi deşifre edildi. Şüphelilerin, devlet yetkililerinin ses ve görüntülerini yapay zeka teknolojisiyle manipüle ederek sanal medya platformlarında sahte yatırım reklamları yaydıkları saptandı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Siber tuzağa karşı yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri operasyon için düğmeye bastı. Osmaniye merkezli olmak üzere Adana, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Antalya, Afyonkarahisar, Yalova ve Tekirdağ’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygularken, 2 şüpheliyi ise serbest bıraktı.

Operasyonun ardından açıklama yapan yetkililer, vatandaşların sosyal medya platformlarında yer alan sahte yatırım vaatlerine ve reklamlarına karşı son derece dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

