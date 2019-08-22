Devlet yurtları yetersiz kalıyor. Özel yurtlar ise cep yakıyor. Üniversite öğrencileri konaklama için çare arıyor.
2019 yılı üniversite kayıt süreci 23 Ağustos tarihinde tamamlanacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu için başvurular 26 Ağustos'ta bitecek. Ancak 5 milyonu aşkın öğrenci varken KYK yurtlarının kontenjanı yaklaşık 700 bin civarında.
Devlet yurtlarının yetersiz kalmasıyla öğrenciler özel yurtlara yöneliyor. Ancak 5-6 kişilik odaların fiyatları 500 lira ila 2 bin lira arasında değişiyor. Bu fiyatlar da aile bütçesini sarsıyor. Bu durumda öğrenciler de bir diğer alternatif olarak kiralık evleri tercih ediyor.
Üniversite öğrencileri lisans programlarına göre ortalama 4 yıl eğitim hayatı geçiriyor. Bir ev kiralayan öğrenci genelde her ay taksit ödüyor. Peki, bu süre içinde bir öğrencinin ödediği kira bedeli karşılığında taksitle ev satın alabilmesi mümkün mü?
Uzmanlara göre bir öğrencinin burs ve kredi geliri kiralık evde yaşamasında yeterli değil.
ulusal.com.tr
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