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Devlet yurtları yetersiz kalıyor

Üniversite kayıt işlemlerini tamamlayan üniversite öğrencileri, konaklama sorununu çözmeye yöneldi. Devlet yurtlarında yer bulamayan öğrenciler özel yurtlara ya da kiralık evleri tercih ediyor. Bu durum akıllara "Acaba bir öğrenci, öğrenim süresi boyunca konaklama için ödediği taksitlerle ev sahibi olabilir mi?" sorusunu getirdi.

Devlet yurtları yetersiz kalıyor
Devlet yurtları yetersiz kalıyor. Özel yurtlar ise cep yakıyor. Üniversite öğrencileri konaklama için çare arıyor.

2019 yılı üniversite kayıt süreci 23 Ağustos tarihinde tamamlanacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu için başvurular 26 Ağustos'ta bitecek. Ancak 5 milyonu aşkın öğrenci varken KYK yurtlarının kontenjanı yaklaşık 700 bin civarında.

Devlet  yurtlarının yetersiz kalmasıyla öğrenciler özel yurtlara yöneliyor. Ancak 5-6 kişilik odaların fiyatları 500 lira ila 2 bin  lira arasında değişiyor. Bu fiyatlar da aile bütçesini sarsıyor. Bu durumda öğrenciler de bir diğer alternatif olarak kiralık evleri tercih ediyor.

Üniversite öğrencileri lisans programlarına göre ortalama 4 yıl eğitim hayatı geçiriyor. Bir ev kiralayan öğrenci genelde her ay taksit ödüyor. Peki, bu süre içinde bir öğrencinin ödediği kira bedeli karşılığında taksitle ev satın alabilmesi mümkün mü?

Uzmanlara göre bir öğrencinin burs ve kredi geliri kiralık evde yaşamasında yeterli değil.


ulusal.com.tr
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