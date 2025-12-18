Devletin en büyük kurumlarından biri değişiyor: Yeni adı açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ilişkin kapsamlı bir teşkilat değişikliğine gidileceğini açıkladı. Yeni hazırlanacak teşkilat kanunuyla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü’nün adı değişecek ve kurumun yapısı yeniden şekillendirilecek.

YENİ İSİM AÇIKLANDI

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, yeni düzenleme kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü “Emniyet Başkanlığı” adını alacak. Ayrıca teşkilat bünyesindeki bazı daire başkanlıkları genel müdürlük seviyesine çıkarılacak.

Yerlikaya, değişikliğin gerekçesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Emniyet teşkilatının kurumsal kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, bu süreç devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Hazırlanacak yeni teşkilat kanunuyla birlikte Emniyet teşkilatının görev, yetki ve organizasyon yapısında da güncel ihtiyaçlara göre düzenlemeler yapılması bekleniyor. Düzenlemenin, hem idari yapı hem de hiyerarşik organizasyon açısından önemli değişiklikler içereceği belirtiliyor.