Devletin en büyük kurumlarından biri değişiyor: Yeni adı açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü için yeni bir teşkilat kanunu hazırlandığını ve kurumun adının değişeceğini duyurdu. Yapılacak düzenlemeyle teşkilat yapısında da kapsamlı dönüşüm yaşanacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Devletin en büyük kurumlarından biri değişiyor: Yeni adı açıklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ilişkin kapsamlı bir teşkilat değişikliğine gidileceğini açıkladı. Yeni hazırlanacak teşkilat kanunuyla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü’nün adı değişecek ve kurumun yapısı yeniden şekillendirilecek.

YENİ İSİM AÇIKLANDI

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, yeni düzenleme kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü “Emniyet Başkanlığı” adını alacak. Ayrıca teşkilat bünyesindeki bazı daire başkanlıkları genel müdürlük seviyesine çıkarılacak.

Yerlikaya, değişikliğin gerekçesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Emniyet teşkilatının kurumsal kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, bu süreç devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Hazırlanacak yeni teşkilat kanunuyla birlikte Emniyet teşkilatının görev, yetki ve organizasyon yapısında da güncel ihtiyaçlara göre düzenlemeler yapılması bekleniyor. Düzenlemenin, hem idari yapı hem de hiyerarşik organizasyon açısından önemli değişiklikler içereceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de 20 yıllık dönem kapandıFenerbahçe'de 20 yıllık dönem kapandıSpor
Hakan Fidan, Miami’de düzenlenecek Gazze toplantısı için ABD’ye gidiyorHakan Fidan, Miami’de düzenlenecek Gazze toplantısı için ABD’ye gidiyorGündem
Uyuşturucu satıcılarına darbe: 5 kişi tutuklandıUyuşturucu satıcılarına darbe: 5 kişi tutuklandıGündem
egm Ali Yerlikaya
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
Miami’de Gazze konulu toplantı
Üç ünlü serbest bırakıldı
Bakan Işıkhan’dan rakam açıklaması
Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı ile görüştü
“Zaafiyet iddiaları gerçeği yansıtmıyor”
"Elektronik Ticari Defter Sistemi" zorunluluğu geliyor
Tonlarca sahte içki ele geçirildi!
Gain Medya soruşturmasında yeni gelişme
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu
Çok Okunanlar
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı
Edirne'de kan donduran kaza: Arkadaşlarını buz gibi suda ölüme terk edip kaçtılar! Edirne'de kan donduran kaza: Arkadaşlarını buz gibi suda ölüme terk edip kaçtılar!
Komisyon bugün toplanıyor! Komisyon bugün toplanıyor!
Altında ibre yeniden yukarı döndü, tarihi zirveye ramak kaldı! Altında ibre yeniden yukarı döndü, tarihi zirveye ramak kaldı!
Hafta sonu için sağanak ve kar uyarısı: 19 il etkilenecek Hafta sonu için sağanak ve kar uyarısı: 19 il etkilenecek