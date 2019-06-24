Devletleri birleştiren bayram

Antalya, Tatar Türklerinin en eski millî bayramı olarak bilinen Sabantuy'a ev sahipliği yaptı. Bayram; Ekinlerin büyümeye başladığı, toprağın yeşerdiği, doğanın canlandığı dönemi temsil ediyor. Sabantuy bayramı sadece Tataristan değil, Rusya ve 50 ülkede daha kutlanıyor.

'Yazın bir günü, bir yılı doyurur' düsturu ile, toprağı işleyen eller, sabana uzanıyor. Üretimin ve bereketin mutluluğu bu Toy'la doruğa çıkıyor. Tatar halkının yıllardır coşkuyla kutladığı Sabantuy , artık sadece üretimle ilgili değil.



Sabantuy Türküleri, kıvrak danslar, geleneksel yarışmalar ve Avrasya'nın farklı ülkelerinden mutlu konuklar... Ve gelecekte daha da pekişecek olan dostluğa dair her şey bu coşkulu meydanda yerini aldı.



Sabantuy, Tataristan'ın Başkenti Kazan'da ve Rusya'nın 50 bölgesi ile birlikte eş zamanlı olarak kutlanıyor. Bayrama, Kazan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Dekanı Doç.Dr. Elmira Habibullina da katıldı.



Kurulacak yeni dünyada, halkların büyük hedeflerde buluşacağına duyulan inanç, Sabantuy'un meydanında yeniden perçinlendi.



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